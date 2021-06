Tech Data ha lanciato Configuration Center, il nuovo servizio che consente, per conto dei Partner di canale, di gestire e assemblare parti su PC Desktop, Notebook e Server, installare software, etichettare i prodotti e molto altro.

Il mercato odierno sta sempre più andando verso la vendita di soluzioni, dalla progettazione alla consegna, quindi servizi come la configurazione del dispositivo e l’imaging sono sempre più importanti e richiesti.

Il Tech Data Configuration Center ha la competenza e l’esperienza necessarie per configurare e spedire i prodotti rimuovendo gran parte dell’impegnativo lavoro che è alla base di un progetto IT, facendo risparmiare tempo e risorse ai nostri Partner e dando loro la possibilità di godere di un servizio di elevata qualità.

Fabio Albertini, Business Development Manager B2B Services di Tech Data Italia, ha dichiarato: “Tech Data, potenziando costantemente la gamma dei propri servizi, vuole essere il Partner di riferimento per i Reseller suoi clienti. Configuration Center è uno strumento eccezionale che ci avvina ancora di più ai nostri clienti, permettendo loro di offrire prodotti personalizzati che incontrano perfettamente le esigenze delle aziende loro clienti”.

Riccardo Nobili, Sales Director di Tech Data Italia, ha commentato: “La nostra piattaforma operativa favorisce e facilita sempre più le numerose interazioni di business necessarie alla realizzazione di progetti eterogenei. Il portafoglio end-to-end di Tech Data è focalizzato sulla specializzazione, supportato da pratiche commerciali, persone, strumenti e servizi che guidano il go-to-market delle varie soluzioni. Questo per i nostri clienti significa fare più business, in meno tempo e con un costo di gestione più basso. Cioè guadagnare di più! Il nuovo servizio di configurazione, altamente riutilizzabile e con approccio multi-vendor, è un ulteriore asset che mettiamo a disposizione dell’ecosistema di partner. Il nostro obiettivo è di essere il partner specialista di riferimento, scelto per ogni categoria del nostro portafoglio di soluzioni”.