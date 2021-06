Tech Data ha annunciato in data odierna un accordo paneuropeo per offrire le soluzioni di sicurezza intelligente Yale. I partner europei saranno in grado di accedere alla gamma di prodotti Yale: serrature intelligenti, telecamere interne ed esterne e allarmi domestici intelligenti, che offrono l’integrazione con i principali sistemi domestici smart e piattaforme di assistente vocale come Amazon Alexa, Google Assistant e HomeKit.

Secondo una recente ricerca, la dimensione del mercato globale della smart home dovrebbe crescere da 78,3 miliardi di dollari nel 2020 a 135,3 miliardi di dollari entro il 2025, a un tasso di crescita annuale composto dell’11,6%. Per supportare i propri partner nell’affrontare questa rapida crescita della domanda di mercato, Tech Data ha investito in team dedicati alla smart home e ha costruito un portafoglio di soluzioni che coprono tutti gli aspetti dell’ecosistema della smart home, a cui i partner possono accedere attraverso InTouch, la piattaforma di eCommerce del distributore.

Luc Van Huystee, Vicepresidente del segmento Mobility and Consumer Electronics Solutions per l’Europa presso il distributore ha dichiarato: “Le innovative soluzioni di sicurezza domestica connesse di Yale sono una straordinaria aggiunta al nostro crescente portafoglio di soluzioni per la smart home. Combinano l’hardware affidabile che rappresenta il nucleo portante della lunga eredità di Yale con software all’avanguardia e connettività abilitata per le soluzioni di mobilità, al fine di contribuire a rendere gli ambienti domestici più sicuri. Non vediamo l’ora di aumentare rapidamente la presenza di Yale nel mercato in rapida crescita della sicurezza connessa, sfruttando la nostra esperienza, le capacità digitali e i solidi rapporti nel canale di vendita al dettaglio europeo”.

Thomas Moser, Vicepresidente per il segmento Yale & Smart Residential nell’area EMEA, ha dichiarato: “Siamo lieti di unire le forze con Tech Data, uno dei principali distributori di soluzioni tecnologiche al mondo, per espandere la nostra proposta di sicurezza intelligente Yale e portare le integrazioni di serrature, allarmi e sorveglianza intelligenti nell’arena internazionale. Le nostre case sono i nostri beni più preziosi, e con l’ecosistema Yale di prodotti di sicurezza intelligente, i nostri consumatori possono sperimentare un’assoluta tranquillità, sapendo che le cose e le persone che amano di più sono sempre protette”.

Questo accordo copre il campo d’azione europeo di Tech Data ed è un’estensione degli accordi esistenti per i mercati del Regno Unito e del Benelux.