Techedge Italia si conferma partner di Microsoft Italia

Una medaglia d’oro e una d’argento. È un palmares di primissimo livello quello ottenuto da Techedge nell’ambito dei Microsoft Italia Partner Awards 2021, ideati per selezionare i partner ideali, Paese per Paese, a seconda delle competenze.

Grazie all’esperienza maturata nel corso degli ultimi 17 anni, Techedge, multinazionale nata in Italia nel 2004, si è aggiudicata il Gold Award nella sezione Cloud Transformation, mentre si è posizionata seconda per quando riguarda il Cloud for Sustainability.

In sostanza, Microsoft Italia ha riconosciuto ufficialmente il contributo essenziale dato da Techedge nell’aiutare le aziende italiane interessate a intraprendere un percorso di sostenibilità e circolarità, le cui basi poggiano prima di tutto su una migrazione massiccia di dati e contenuti sul Cloud.

“Dal 2004 ad oggi – spiega Domenico Restuccia, Ceo di Techedge Group – la nostra azienda ha affiancato centinaia di aziende in tutto il mondo nel passaggio al digitale e negli ultimi anni abbiamo rafforzato le nostre competenze nella migrazione su cloud. Non si tratta solo di una procedura necessaria ad alleggerire i server e contenere i costi: questa è prima di tutto un’operazione che determina un uso più efficiente delle risorse per l’azienda e un conseguente risparmio energetico”.

“Se siamo riusciti a diventare una delle principali aziende a livello mondiale, specializzate nell’implementazione di sistemi cloud e nella transizione digitale sostenibile – prosegue Restuccia – è perché negli ultimi anni abbiamo investito nel nostro capitale umano. Dei 1.194 dipendenti che lavorano in Italia, ben 971 si sono formati in una facoltà universitaria scientifica, conseguendo una laurea cosiddetta STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Un terzo di loro è under 30 e l’89% è under 50. Copriamo tutte le competenze che servono alle aziende italiane per fare un salto in avanti.”.

Se per aggiudicarsi il Gold Award nella prima categoria è stato fondamentale il background dei dipendenti e l’esperienza decennale, a determinare il salto di qualità nella categoria Sostenibilità è stata la creazione di ESGeo, piattaforma in cloud creata da Techedge per la certificazione, la gestione e la rendicontazione dei dati di sostenibilità non finanziari. Uno strumento indispensabile per le aziende italiane che non vogliono farsi scappare le opportunità garantite dal Pnrr, e vogliono essere credibili e appetibili sui mercati.