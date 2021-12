TESISQUARE si rafforza sul mercato tedesco

TESISQUARE, partner di riferimento per la creazione di ecosistemi digitali di Supply Chain, annuncia l’acquisizione della Business Unit Supply Chain Management (SCM) di Aptos, leader di mercato riconosciuto nelle soluzioni tecnologiche per il settore Retail.

Nell’ambito del suo piano di penetrazione nel mercato europeo, TESISQUARE alza l’asticella degli investimenti all’estero e getta così le basi per la creazione di un team di talento in un Paese strategico come la Germania.

Combinando la copertura del mercato e la reputazione della Business Unit SCM di Aptos con l’esperienza di TESISQUARE nell’ambito della supply chain, i clienti potranno beneficiare di una maggiore visibilità end-to-end dei processi e di un’eccellenza operativa in una vasta gamma di settori e campi di applicazione.

Con sede a Chemnitz in Sassonia (Germania), la Business Unit SCM di Aptos vanta una consolidata esperienza nelle soluzioni di supply chain management e offre potenti strumenti per aumentare le prestazioni della catena di approvvigionamento, dall’ordine alla logistica fino al controllo qualità.

La Business Unit SCM di Aptos aggiunge valore alla TESISQUARE Platform rafforzando la collaborazione di filiera e la gestione di tutti gli attori lungo la catena di fornitura, con un forte approccio end-to-end.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Roberto Graziotin, Chief International Sales and Operations TESISQUARE: «Si tratta di un passo avanti significativo nel nostro programma di sviluppo, che pone le basi per un’importante crescita all’estero. Questa acquisizione arricchisce la nostra esperienza nella gestione della catena di approvvigionamento, creando ulteriore valore per i clienti e migliorando il nostro posizionamento competitivo. Siamo molto contenti di dare il benvenuto al team della Business Unit SCM di Aptos nella famiglia TESISQUARE».