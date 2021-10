TIBCO premia Key Partner per la competitività

Key Partner ha annunciato di essere stata premiata da TIBCO Software come TIBCO Engagement Expert Partner of the Year 2021, in occasione nell’annuale TIBCO Partner Excellence Awards, ospitato durante TIBCO NOW 2021. Key Partner è risultata vincitrice di una categoria dall’altissimo livello di competitività, che comprende partner che continuano ad alzare l’asticella dell’innovazione.

Chi è Key Partner e come ha raggiunto questo traguardo

Key Partner è un digital integrator italiano e indipendente nato nel 2010, che si rivolge a grandi aziende, grazie a partnership attive con i più importanti vendor software, supportandole nei percorsi di Digital Transformation, con un’offerta di servizi di consulenza, applicazioni chiavi in mano e soluzioni integrate in ambito ICT.

Nel 2020 ha realizzato circa 10 milioni di euro di fatturato (dato consolidato), in crescita da tre anni mediamente del 20% annuo, e conta più di 170 dipendenti nelle sedi di Roma, Milano e Termoli con un’età media di 31 anni.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Lino Del Cioppo, CEO di Key Partner: «Siamo davvero orgogliosi di questo premio, un risultato che arriva dopo diversi anni di produttiva collaborazione con TIBCO e che significa molto per noi e per il nostro team. Questo premio rappresenta sia un segnale positivo sul grande lavoro svolto finora, sia un punto di partenza che ci spingerà a continuare a lavorare duramente per migliorare le nostre performance e creare, insieme a TIBCO, ancora più valore per i nostri clienti. Desidero ringraziare ogni singolo professionista del nostro fantastico team al quale dico che, insieme, possiamo sicuramente raggiungere altri incredibili risultati come questo».

I TIBCO Partner Excellence Awards 2021 premiano i partner che utilizzano la tecnologia TIBCO per sviluppare, commercializzare, vendere e fornire soluzioni, al fine di garantire ai clienti il massimo grado di successo e soddisfazione. I vincitori del premio rappresentano i partner che dedicano tempo e risorse alla partecipazione ai programmi e all’utilizzo di soluzioni progettate per il successo dei partner, tra cui l’ottenimento e il mantenimento di certificazioni, registrazione degli accordi, programmi di marketing e abilitazione alle vendite.

Key Partner e TIBCO collaborano da oltre dieci anni. Grazie a questa collaborazione, il digital integrator italiano ha potuto lavorare su oltre cento progetti, fornendo ai clienti servizi di alta qualità, caratterizzati anche da quell’approccio brillante, aperto e innovativo derivante dalla contaminazione di culture e tecnologie diverse.

Per Tony Beller, senior vice president of worldwide partner ecosystems and OEM sales, TIBCO: «I nostri premi annuali rappresentano per il TIBCO Partner Program e per i vertici TIBCO l’opportunità di celebrare i nostri partner per i loro eccezionali risultati. Quest’anno celebriamo e premiamo i partner che, aiutando i nostri clienti a esplorare le capacità di business illimitate rappresentate dai dati, hanno contribuito al loro successo. Questi partner sono un fantastico esempio di come, grazie a un grande gioco di squadra, sia possibile far crescere e stimolare il mercato collettivo e aumentare le entrate. Insieme, le possibilità sono illimitate».