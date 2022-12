Plustek al CES 2023 per presentare “Document Automation 4.0”

“Document Automation 4.0”, ossia una serie di soluzioni con tecnologie “intelligenti” per il document processing, che riducono al minimo le necessità di interventi manuali. Plustek, produttore di soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio, al CES 2023 presenta, ossia una serie di soluzioni con tecnologie “intelligenti” per il document processing, che riducono al minimo le necessità di interventi manuali.

La pandemia ha portato a importanti cambiamenti in ambito business e tra i trend che si sono affermati si distingue anche quello relativo alla crescente preferenza delle soluzioni self-service e automatizzate, che continuano a raccogliere consensi sempre maggiori anche dopo il ritorno alla normalità.

In occasione della kermesse di Las Vegas Plustek mostrerà tecnologie e soluzioni intelligenti che rappresentano lo stato dell’arte in fatto di acquisizione ed estrazione dei dati e sono in grado di velocizzare e semplificare i flussi di lavoro, migliorando la produttività generale e favorendo l’adozione di automatismi nella gestione del data processing e nell’archiviazione .

Le soluzioni Plustek in mostra al CES includono, infatti, strumenti per il riconoscimento ottico dei caratteri, la separazione automatica dei documenti, il deep learning, l’archiviazione intelligente e molto altro ancora, permettendo così alle persone di dedicarsi a lavori più qualificanti e a maggior valore aggiunto.

Plustek esporrà anche la sua linea di scanner certificata per Oracle Cerner, il software EHR cloud-based utilizzato da realtà di ogni dimensione in ambito sanitario per automatizzare e snellire le operazioni amministrative e consentire allo staff medico di risparmiare tempo e potersi dedicare maggiormente ai loro pazienti.

Plustek a CES 2023 sarà allo Stand 9517, LVCC, North Hall.