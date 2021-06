Stuti Sureka e Natascha Lee, entrambe membri del partner team TIBCO Software sono state nominate da CRN, un marchio di The Channel Company, nella prestigiosa classifica di Women of the Channel per il 2021.

Oltre a ricoprire un ruolo essenziale nel TIBCO Partner Program, entrambe sono leader del gruppo TIBCO WISE (Women Inclusion, Success and Equity) a supporto delle iniziative dell’Azienda volte ad abbracciare la diversità, l’equità e l’inclusione (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) in tutti gli ambiti del proprio business.

Per Lee si tratta addirittura del secondo anno di inclusione nell’elenco di CRN Women of the Channel.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tony Beller, senior vice president dell’ecosistema mondiale dei partner e delle vendite OEM presso TIBCO: «In TIBCO, riconosciamo il ruolo cardine svolto dalla leadership femminile nel nostro successo come azienda e nel preparare il terreno per un mondo diverso e inclusivo. Il riconoscimento di Stuti e Natascha come leader e influencer sul canale è un’occasione di eccezionale orgoglio per noi. Questo team dinamico ha avuto un impatto duraturo e positivo sul nostro canale attraverso il lancio di nuovi programmi e strumenti che aiutano i nostri partner ad accelerare il loro successo nel business. I loro sforzi giocano un ruolo centrale nel ridisegno della nostra strategia di canale e oggi hanno un impatto diretto sul nostro successo complessivo».

Stuti Sureka è la direttrice delle alleanze cloud e tecnologiche di TIBCO, gestendo le partnership con cloud player strategici come AWS, Microsoft, Google e l’ecosistema TIBCO ISV. Nell’ultimo anno, Sureka ha rivisitato la strategia di cloud partnership dell’organizzazione e il piano esecutivo, ottenendo una crescita del business a tripla cifra. Ha anche implementato un modello di engagement programmatico per gli ISV, offrendo gli stessi benefici disponibili per l’ecosistema dei partner TIBCO.

In qualità di direttore del marketing globale di canale e dei partner TIBCO, Natascha Lee ha contribuito all’incremento del fatturato del business a doppia cifra nello scorso anno per quanto riguarda gli ordini influenzati dal marketing del proprio ecosistema di partner. Lee e il suo gruppo hanno spinto questo risultato attraverso la creazione di programmi di marketing e strumenti rivolti ai partner ideati in modo innovativo per generare pipeline. Questo è connesso al programma TIBCO rivolto ai partner e recentemente reinventato.

Nel gruppo dirigente di WISE presso TIBCO, Sureka e Lee lavorano con la comunità WISE e gli executive TIBCO per creare un luogo di lavoro più inclusivo per le donne. WISE, che è una componente critica di questo obiettivo DEI, è impegnata a costruire un luogo di lavoro dove tutti sono accolti in un ambiente sicuro. Il gruppo di risorse dei dipendenti investe in modo proattivo sui propri membri attraverso un programma di appartenenza, patrocinio, formazione e supporto, offrendo nel contempo opportunità per la crescita personale e professionale.

Per Michele Haddad, chief people officer di TIBCO: «TIBCO comprende che sono le persone a creare i nostri prodotti e le menti brillanti che le guidano possono avere un effetto duraturo sulle vite delle comunità al di fuori di TIBCO. Stuti e Natascha sono due di queste persone incredibili. Non si limitano a dare un contributo importante a quello che il loro lavoro richiede, ma sono dedicate ai propri team, sia in TIBCO che oltre, per avere un impatto positivo ogni giorno».

Con Women of the Channel un riconoscimento a tutto tondo

L’elenco annuale Women of the Channel riconosce i punti di forza, la visione e i risultati unici ottenuti dalle donne leader nel canale IT. La lista 2021 Women of the Channel offre un riconoscimento a donne di tutti gli ambiti del canale IT, compresi vendor, distributori e solution provider.

Secondo The Channel Company, le donne inserite nell’elenco di quest’anno hanno sviluppato piani di business completi, iniziative di marketing e altre idee innovative per supportare i loro partner e clienti, aiutandoli a superare le incertezze generate della pandemia globale di COVID-19. CRN celebra queste donne eccezionali per la loro leadership, dedizione e sostegno al canale.