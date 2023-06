Epson presenta Monna Lisa ML-24000, stampante sviluppata per soddisfare un mercato del tessile in continua ricerca di innovazione, creatività e qualità certificata.

La soluzione è la prima stampante dotata di 24 testine di stampa Epson PrecisionCore e 12 colori, progettata per raggiungere gli standard di conformità necessari per ottenere certificazioni di qualità, sicurezza e sostenibilità.

Ampiezza di colori disponibili, riduzione dei tempi di inattività dovuti al cambio degli inchiostri e possibilità di produrre tessuti stampati certificati porta il concetto di flessibilità ed efficienza a un livello superiore. Inoltre, è in grado di stampare su ogni tipologia di tessuto per arrivare alle più innovative fibre vegetali, come il cocco o il banano.

Ampiezza di colori senza precedenti con Monna Lisa ML-24000

Monna Lisa ML-24000 offre una più ampia gamma di colori rispetto alle altre stampanti della serie ed attraverso le quattro famiglie di inchiostri Epson Genesta (Acidi, Reattivi, Dispersi e Pigmenti), offre la migliore qualità su ogni specifico tipo di tessuto. L’estrema flessibilità consente di rispondere rapidamente e in maniera puntuale alle richieste di molteplici mercati, potendo realizzare un ampio ventaglio di produzioni tessili just in time. Produttività, flessibilità, qualità a costi competitivi, sono la grande forza di Monna Lisa ML-24000.

La stampante Epson Monna Lisa ML-24000 risponde alle esigenze delle aziende di produrre stampati destinati a ottenere certificazioni specifiche (come GOTS o OEKO-TEX). Difatti, per ottenere le diverse certificazioni è necessario l’utilizzo di selezionati inchiostri, il che è facilmente possibile grazie all’ampia gamma di inchiostri supportata da Monna Lisa ML-24000.

La tecnologia con testine di stampa PrecisionCore assicura la qualità al top per cui Epson è nota, garantendo al tempo stesso le velocità elevate necessarie per la stampa commerciale e industriale. Il cuore di questa tecnologia è il MicroTFP, un chip di stampa di nuova generazione. La tecnologia PrecisionCore rappresenta l’emblema perfetto dell’obiettivo di Epson: garantire un livello di valore e prestazioni senza eguali al più ampio spettro possibile di clienti.

Monna Lisa ML-24000: Epson presenta le caratteristiche principali

Testine di stampa : 24 testine di stampa Epson PrecisionCore. La tecnologia di stampa PrecisionCore è l’evoluzione più recente della tecnologia di stampa proprietaria Epson Micro Piezo. Il chip di stampa di ultima generazione MicroTFP coniuga qualità, precisione, velocità Risoluzione : fino a 1200 dpi Larghezza: 180 cm Colori inchiostro : 12 Tipologie di inchiostro : inchiostri a pigmenti Genesta, Acidi, Reattivi, Dispersi. Gli inchiostri Genesta a base acqua garantiscono precisione e resistenza dei colori nella stampa su tessuto. Gli inchiostri Genesta assicurano la massima qualità su qualunque tipo di tessuto Tessuti supportati: tutti Capacità inchiostro : 10 litri

: 24 testine di stampa Epson PrecisionCore. La tecnologia di stampa PrecisionCore è l’evoluzione più recente della tecnologia di stampa proprietaria Epson Micro Piezo. Il chip di stampa di ultima generazione MicroTFP coniuga qualità, precisione, velocità

A ITMA 2023 creatività e innovazione

Tutte le novità della serie Monna Lisa di Epson saranno presentate nel corso della 19ª Edizione di ITMA, la principale esposizione mondiale di macchine tessili che quest’anno dà appuntamento a Milano dall’8 al 14 giugno. Presso lo stand di Epson (Pad. 7 – Stand B206) sarà possibile toccare con mano lo stato dell’arte della tecnologia dell’azienda giapponese all’insegna dello sviluppo di soluzioni sempre più flessibili e sostenibili in grado di soddisfare i nuovi trend di mercato.