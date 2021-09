Torna Creative Hero, ed ancora più ricco

L’Istituto Salesiano San Marco di Mestre e Confartigianato Impresa Vicenza rilanciano anche quest’anno il contest Creative Hero rivolto agli studenti delle scuole secondarie ad indirizzo grafico e creativo.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Matteo Dittadi, direttore della Scuola Grafica San Marco di Mestre: «Sarà un’edizione ancora una volta rinnovata, grazie soprattutto alla spinta ricevuta dall’esperienza dello scorso anno svoltasi nonostante l’impossibilità di gestire in presenza gran parte del lavoro e che con nostra sorpresa ha visto un numero sempre crescente di studenti e di scuole partecipanti rispetto agli anni precedenti. Inoltre, quest’anno abbiamo una novità per la selezione e la fase finale della premiazione che prevede un boot camp per le squadre migliori, alla presenza non solo di tutor specializzati, ma di sponsor tecnici di grande esperienza e qualità che offriranno delle vere e proprie occasioni di crescita e di formazione».

In questa edizione, infatti, ad affiancare gli organizzatori, oltre al supporto di EBAV, ci saranno delle importanti presenze di sponsor tecnici e media partner quali TicTac Stampa di Thiene, Epson Italia, Cartes, Stratego Group, Roba da Grafici e Job Formazione.

In particolare, Epson Italia e Roba da Grafici saranno presenti anche durante il bootcamp previsto per il 6-7 novembre con propri tecnici e formatori per affiancare i ragazzi in finale e offrire loro delle “pillole formative” pensate proprio per arricchire l’esperienza della gara.

Creative Hero coinvolge studenti delle scuole grafiche di tutta Italia che vogliono confrontarsi sulla realizzazione di un progetto creativo per alcuni brand che sottopongono loro degli obiettivi di marketing attraverso un brief.

Per Silvia Pasquariello, presidente della Comunicazione di Confartigianato Vicenza: «Non si tratta solo di una gara ma di una vera occasione per ottenere sul campo le gratificazioni e le difficoltà del mestiere di designer, grazie al confronto con le esigenze tecnico-produttive dei progetti e, soprattutto, con il lavoro di squadra. Il clima della sfida genera quel sano spirito di competizione che è alla base della nostra attività ma soprattutto offre una spinta importante alla creatività».

Un numero di studenti coinvolti che nella passata edizione ha superato i 400 e che in questa potrebbero nuovamente aumentare anche grazie all’ampliamento della compagine di partner in campo e alla diffusione sui social media che sta avendo un ottimo riscontro.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 3 ottobre dal sito www.creativehero.it. Scuole e studenti a indirizzo grafico o creativo (anche licei) avranno poi tempo fino alla fine di ottobre per lavorare sulle sfide lanciate da tre imprese di settori diversi: Latterie Vicentine (settore alimentare), Cosmetica Veneta Srl (prodotti per animali) e La Saponaria Srl / Bios Line (settore estetica e cosmesi).

La finale del contest creativo è prevista nella prima settimana di novembre quando una giuria selezionerà fra le diverse squadre in gara le migliori 9. Queste ultime parteciperanno al boot camp finale: un’esperienza di due giorni, ospitata negli ambienti e laboratori della Scuola Grafica San Marco di Mestre che prevede un mix di attività finalizzate al perfezionamento dei progetti presentati e alla presentazione finale ai clienti.

Fra questi saranno votati, da una giuria composta da tecnici e dai rappresentanti delle imprese briefer, i migliori di ciascuna delle tre challenge ed il Creative Hero 2021 assoluto.

Un’ultima novità è rappresentata dal premio, messo in palio da Job Formazione, per il team che svilupperà il progetto più creativo: ciascun componente vincerà una masterclass in graphic e web design del valore di 2.000 euro.