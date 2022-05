Total Networking Automation: se ne parla l’8 giugno a Padova

Allied Telesis ha organizzato un workshop dedicato alla Total Networking Automation, che si svolgerà a Padova il prossimo 8 giugno.

Oggi, le aziende sono impegnate a cogliere i vantaggi delle nuove tecnologie, con esigenze infrastrutturali che diventano sempre più complesse e difficili da gestire. Le richieste di agilità, sicurezza, affidabilità, scalabilità e altre funzionalità si scontrano con un desiderio di mantenere i costi di gestione invariati o addirittura inferiori.

Auto che si guidano da sole, riconoscimento facciale che controlla gli accessi, organi per i trapianti disponibili per il paziente giusto nel momento più opportuno, sono solo alcuni dei benefici che il networking autonomo può aiutare a realizzare. Una rete autonoma, infatti, può funzionare con intervento umano minimo o addirittura nullo ed è in grado di configurare, monitorare, manutenere e proteggere sé stessa in modo allineato alle policy, obiettivi o strategie di un’organizzazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Alessandro Amendolagine, Sales Director di Allied Telesis Italy, Israel & ME: «In questo scenario è necessario introdurre soluzioni infrastrutturali adeguate alle reti dati industriali e commerciali e a scelte tecnologiche wireless, senza dimenticare l’importanza di una protezione rapida e affidabile dagli attacchi informatici».

Insieme a soluzioni tecnologiche performanti, è necessario definire anche un approccio di automazione che riduca la pressione sul reparto IT e gli errori umani, in modo da abilitare un controllo rapido e immediato.

L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto su questi temi, con la possibilità per i partecipanti di assistere a una sessione demo live delle soluzioni e delle funzionalità presentate.

La partecipazione è gratuita previa registrazione. Tutte le informazioni, compresa l’agenda dell’evento, sono disponibili qui https://www.linkedin.com/events/workshop-totalnetworkingautomat6936990590861496320/about/