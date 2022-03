TP-Link entra nell’offerta business di Allnet.Italia

TP-Link , specialista mondiale nella fornitura di prodotti per il networking e accessori, annuncia di aver siglato una partnership con il distributore a valore aggiunto Allnet.Italia .

Dal 2000 il VAD opera su tutto il territorio italiano e europeo tramite una rete di System Integrator, ISP, WISP e rivenditori. L’azienda è specializzata in soluzioni tecnologiche innovative al servizio della modernizzazione delle imprese, con particolare attenzione per il wireless e il networking, la Unified Communication e il cloud, la sicurezza cyber e fisica nonché le nuove tecnologie appartenenti al mondo dell’IoT. Allnet.Italia può contare su un team fortemente specializzato e su più di 20 anni di esperienza al servizio delle piccole e medie imprese, della pubblica amministrazione e di svariati settori verticali, tra cui finance e manufacturing.

TP-Link e Allnet.Italia: obiettivo Omada SDN

Per l’azienda cinese l’accordo rappresenta un importante traguardo nonché un tassello centrale del proprio percorso di crescita. Infatti, TP-Link e Allnet.Italia lavoreranno in modo sinergico per spingere e consolidare la presenza sul mercato della soluzione di Software Defined Networking Omada SDN, con cui l’azienda garantisce a qualsiasi business un’infrastruttura di networking solida, agile, future-proof e semplice da governare grazie alla gestione cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Diego Han, Country Manager Italia di TP-Link: «Ritengo che questo nuovo accordo segni un passo avanti corretto e importante sia per TP-Link che per Allnet.Italia. Siamo certi che la collaborazione win-win darà ottimi risultati e ci aiuterà ad essere sempre più protagonisti nei mercati PMI ed Enterprise».

Entrando nel portfolio del VAD, TP-Link permetterà a Allnet.Italia di proporre ai propri clienti soluzioni di altissima qualità, affidabilità e resilienza. Insieme, le aziende si concentreranno in particolare su mercati come hospitality, education, healthcare e tutto l’ecosistema delle PMI, laddove la trasformazione digitale è particolarmente vivace.

Per Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia: «Conosciamo TP-Link da diverso tempo, ed abbiamo seguito con interesse la sua evoluzione Tecnologica nel mondo Networking in ambito SMB ed Enterprise in particolare con la soluzione Omada SDN. Abbiamo constatato con piacere che i tempi fossero maturi per una collaborazione strategica sul nostro mercato di riferimento, e siamo certi di una proficua partnership a lungo termine».

Tutto pronto per l’evento online di presentazione della partnership

TP-Link & Allnet.Italia presenteranno la nuova partnership attraverso un evento online che si terrà il 7 aprile alle ore 10. Durante l’incontro verranno resi noti gli obiettivi della collaborazione e verrà realizzato un approfondimento sulla soluzione enterprise a valore Omada SDN di TP-Link.

