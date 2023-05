Videoconferenza intelligente, la soluzione per affrontare le sfide del lavoro ibrido

Jabra, leader nelle soluzioni audio e video personali e professionali, ha rivelato nel suo rapporto Hybrid Ways of Working 2022 che l’80% di tutte le riunioni nel mondo si svolge virtualmente, mentre solo il 20% si svolge interamente in presenza. Di conseguenza, le esigenze di dipendenti e partner sono cambiate e gli stessi hanno ora bisogno di strumenti per essere visti e ascoltati ovunque si trovino. Il rapporto rivela infatti che lo svolgimento corretto delle riunioni ha un forte impatto sull’esperienza dei dipendenti, sul loro benessere e sui livelli di produttività. I video, inoltre, contribuiscono a creare un senso di affidabilità e autenticità.

La qualità e la chiarezza dell’immagine, o il contatto visivo, contribuiscono a una eccellente riuscita degli scambi via video. Con una telecamera convenzionale, i movimenti naturali sono limitati da frequenti sfocature e da una scarsa qualità del suono. In questo caso, la comprensione e la produttività dei team possono risentirne.

L’obiettivo delle imprese è garantire che tutte le parti coinvolte in una videoconferenza possano avere la stessa qualità di interazione. Per affrontare queste sfide, Jabra offre una nuova generazione di videocamere all’avanguardia con Intelligenza Artificiale integrata. Queste trasformano la collaborazione sul lavoro con una qualità video e audio eccezionale per offrire esperienze immersive. L’Intelligenza Artificiale garantisce che l’immagine sia posizionata sulle persone che stanno interagendo. Essa si regola automaticamente, consentendo ai partecipanti di essere ascoltati meglio grazie alla soppressione del rumore di fondo. La gamma Jabra PanaCast 50 riunisce soluzioni collaborative innovative e intelligenti per soddisfare tutte le esigenze delle sale riunioni aziendali di piccole e medie dimensioni. Offre inoltre una rappresentazione naturale delle persone con un campo visivo di 180° e dispone di otto microfoni di qualità professionale con rilevamento della voce e algoritmi intelligenti che identificano e rimuovono automaticamente gli echi residui e il rumore statico.

La gamma PanaCast 50 è inoltre adatta a tutti gli ambienti IT aziendali e funziona con tutte le piattaforme di videoconferenza (Microsoft Teams Room o Zoom Rooms). Finora la videocamera PanaCast 50 era disponibile in configurazione BYOD (Bring Your Own Device), con accesso alla sala riunioni con il proprio PC o integrato con Zoom Rooms o Teams Rooms tramite un tablet e un’unità PC Windows. Ora, con il sistema PanaCast 50 Video Bar, Jabra offre la sua soluzione di collaborazione integrata anche su Android. Soluzioni semplici da implementare, inclusive e intelligenti per tutte le imprese.