TP-Link si conferma nel Magic Quadrant di Gartner

TP-Link, produttore di soluzioni di networking, annuncia di essere stato inserito come “Niche Player” nella sezione Wired and Wireless LAN Access Infrastructure del Magic Quadrant 2021 di Gartner.

Questo riconoscimento arriva in concomitanza con il 25° anniversario dell’azienda e rappresenta un traguardo importante, sia perché è stato ottenuto per il terzo anno consecutivo, sia perché i criteri di inclusione nel Report quest’anno sono stati molto più sfidanti rispetto alle precedenti edizioni. Gartner infatti ha preso in considerazione esclusivamente i vendor che vantano una diffusione del proprio business in almeno 4 delle 5 regioni geografiche. Inoltre, il business non deve essere concentrato per più del 55% delle revenue in una singola area di ciascuna regione geografica, in modo da dimostrare una diffusone globale e capillare del business.

In questi anni TP-Link ha continuato a registrare una significativa crescita a livello globale, grazie ad una linea completa di prodotti professionali ideali per la realizzazione di infrastrutture di rete scalabili, adatte ad aziende di qualsiasi dimensione e settore, ed utilizzati già da diverse importanti realtà del mondo Hospitality, Education e Retail. Tra le soluzioni della gamma business che hanno determinato il successo dell’azienda un ruolo centrale è sicuramente occupato dal sistema Omada SDN, formato da controller, access point, switch e gateway. Completano la gamma gli switch JetStream e LiteWave, i gateway SafeStream e le antenne Pharos Wireless Broadband.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Pingji Li, GM del dipartimento Network Business di TP-Link: «Riteniamo che essere stati nuovamente inclusi nel Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure sia la conferma del nostro impegno a fornire alle piccole e grandi aziende le stesse opportunità nella realizzazione di reti che le rendano sicure e connesse. Vogliamo ringraziare il nostro team R&S e tutti i nostri partner e clienti, che con il loro costante supporto ci permettono di perseguire l’obiettivo di offrire a ciascun cliente uno stile di vita semplice e smart».

La posizione di leadership di TP-Link del mercato è rimarcata anche in un altro rapporto relativo al WLAN Tracker realizzato dalla principale società di ricerca IDC, che per oltre un decennio ha inserito l’azienda cinese al primo posto nella classifica dei fornitori di prodotti wireless sulla base delle spedizioni globali.