V-Valley presenta la nuova Area Auto ID

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, presenta la nuova Area Auto ID, nata dal processo di fusione di Dacom iniziato il 1° marzo 2026 e che si concluderà definitivamente entro la fine dell’anno.

L’operazione fa parte di un percorso strategico volto ad integrare ed arricchire l’offerta di V -Valley con una realtà come Dacom, specializzata nel mondo dell’Auto -ID (identificazione automatica) e riconosciuta per le proprie competenze tecniche e progettuali, che opera da anni a supporto di rivenditori e aziende con soluzioni dedicate all’acquisizione e gestione dei dati.

In un contesto caratterizzato da una profonda evoluzione del mercato ICT, sempre più orientato all’integrazione tra prodotti, tecnologie e servizi. La fusione rappresenta per V-Valley un ulteriore passo verso la costruzione di un ecosistema completo e scalabile , mentre per Dacom costituisce un’opportunità di crescita attraverso l’accesso a una struttura più ampia, a nuovi mercati e a tecnologie complementari.

Dal punto di vista operativo, V -Valley risponde a questi obiettivi attraverso un modello che combina profondità verticale e ampiezza di offerta. La creazione dell’Area Auto ID consente di mantenere la specializzazione distintiva di Dacom, valorizzandone il team e le competenze, e allo stesso tempo di ampliare le opportunità per clienti e partner grazie all’accesso a un portafoglio tecnologico più esteso, che include networking, sicurezza, videosorveglianza e servizi avanzati. Un ruolo chiave è svolto anche da Innovexya, la business unit del Gruppo Esprinet dedicata ai servizi a valore, che permette di supportare l’intero ciclo progettuale, dalla consulenza all’implementazione .

La collaborazione genera benefici concreti: continuità operativa immediata, integrazione delle competenze, maggiore capacità di affrontare progetti complessi e accesso a nuovi mercati. Inoltre, consente ai partner di evolvere verso modelli di business a ma ggior valore, sfruttando sinergie tra Auto – ID, cloud, cybersecurity e AI.

“Con l’operazione Dacom, acceleriamo sull’Auto -ID, i servizi e il futuro della distribuzione a valore,” ha dichiarato Luca Casini , Country Manager di V-Valley in Italia . “Questa operazione consente una transizione fluida e immediata, garantendo continuità operativa e permettendoci di integrare competenze verticali in una struttura più ampia. Il risultato è un ecosistema in grado di unire specializzazione verticale e capacità di integrazione, offrendo ai partner un vantaggio competitivo concreto in un mercato sempre più complesso.” La nuova Area Auto ID è stata presentata nel corso dell’evento “Auto ID & Friends” nella splendida cornice del lago di Como che ha visto la partecipazione di centocinquanta ospiti , tra i più autorevoli vendor e partner specialisti del settore.