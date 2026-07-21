TrendAI nominata un Champion da Omdia

TrendAI, specialista globale nella sicurezza basata sull’IA e business unit enterprise di Trend Micro Incorporated celebra il suo quarto anno consecutivo come Champion nella Omdia Global Cybersecurity Leadership Matrix 2026. Il report ha valutato 24 fornitori di soluzioni di sicurezza in base alle dimensioni di Momentum e Leadership, riconoscendo TrendAI™ tra i primi tre per il suo costante impegno nella creazione di uno degli ecosistemi di partner più validi e redditizi del settore.

Secondo Omdia, lo status di Champion riflette una solida gestione del canale, prestazioni di mercato robuste e un approccio proattivo allo sviluppo dell’ecosistema dei partner nel settore della sicurezza informatica.

Matthew Ball, analista capo di Omdia: “TrendAI™ ha ribadito la sua posizione di leader concentrando il proprio portfolio sulla piattaforma unificata TrendAI Vision One™ e istituendo il Global Partner Office. Un modello di consumo flessibile ha incrementato i ricavi ricorrenti e migliorato la prevedibilità dei margini, mentre il rinnovato Partner Portal, l’ampliamento delle opportunità di abilitazione e gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale hanno supportato una significativa adozione del Partner Program, i rinnovi guidati dai partner e la crescita trainata dai servizi a livello globale.”

Sanjay Mehta, Senior Vice President, Global Partner Office di TrendAI™: “I risultati di Omdia riflettono i progressi che stiamo osservando in tutto il nostro ecosistema globale di partner, mentre continuiamo a rendere il TrendAI™ Partner Program più efficace, redditizio e orientato ai servizi. Nella prima metà del 2026, il valore delle registrazioni di accordi guidati dai partner è cresciuto di 2,3 volte su base annua, raggiungendo 1,47 miliardi di dollari. Questo slancio riflette la fiducia che i partner ripongono in TrendAI™, la forza della nostra strategia incentrata sulla piattaforma e le crescenti opportunità per i partner di fornire risultati di sicurezza basati sull’intelligenza artificiale attraverso TrendAI Vision One™.”

Omdia ha citato diversi fattori, incentrati sulle partnership, alla base di questa designazione di Campione:

L’impegno strategico per la sicurezza dell’IA si è consolidato con il rebranding dell’unità aziendale enterprise di Trend Micro in TrendAI™, offrendo intelligence sulle minacce di prim’ordine e funzionalità di patching virtuale basate sull’IA che aiutano i clienti a rimanere un passo avanti rispetto alle minacce e alle vulnerabilità emergenti.

Lo slancio dei partner è aumentato grazie all’enfasi sui playbook orientati all’espansione, che hanno determinato una forte crescita nell’integrazione di soluzioni e servizi multipli e nelle attività di rivendita.

Aumento dei ricavi ricorrenti e miglioramento della prevedibilità dei margini grazie a un modello di consumo flessibile che ha portato a un incremento del 759% nell’adozione di TrendAI Vision One™ da parte dei fornitori di servizi e continua a offrire flessibilità illimitata e tempi di ritorno sull’investimento più rapidi.

Semplificazione della generazione di lead e della qualificazione delle opportunità guidate dai partner grazie all’introduzione di TrendIQ for Partners, un LLM dedicato ai partner che offre un accesso intuitivo a informazioni validate su prodotti e programmi. Questi strumenti hanno aiutato i partner a generare 7.800 playbook automatizzati ed eseguire 12.500 demo di TrendAI Vision One™ nel primo semestre del 2026, accelerando il coinvolgimento dei clienti, il co-marketing e la crescita basata sui servizi.

TrendAI™ rafforzerà la sua piattaforma e il modello incentrato sui partner, continuando ad espandere il proprio ecosistema di collaborazioni e a vendere congiuntamente con partner come NVIDIA, AWS, Anthropic, Databricks e OpenAI.

L’approccio di TrendAI incentrato sul partner si riflette anche nelle esperienze dei partner a livello globale.

Rob Swainson, Direttore di Blue Cube Security: “Non si tratta solo di un’ottima tecnologia, ma di avere un partner che si preoccupa sinceramente di aiutarci a ottenere i migliori risultati per i nostri clienti, in base a ciò che è giusto per ciascuno di essi. Questo impegno condiviso per il raggiungimento degli obiettivi dei clienti è ciò che rende questa partnership così preziosa.”