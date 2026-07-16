Keenetic aggiorna il suo partner programme: nuovi strumenti per supportare vendite, marketing e gestione del canale

Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking, annuncia la nuova release del Keenetic Partner Programme, il programma di canale pensato per rafforzare la collaborazione con i propri partner attraverso strumenti digitali e supporto dedicato. L’aggiornamento nasce dai feedback raccolti negli ultimi mesi direttamente dal network di riferimento e introduce nuove funzionalità progettate per rendere il portale ancora più utile nelle attività quotidiane: dall’accesso alle informazioni commerciali alla gestione delle richieste demo, fino alla disponibilità di materiali marketing e contenuti di prodotto pronti all’uso.

Le principali novità della nuova release riguardano la sezione Vendite, riprogettata per semplificare l’accesso alle risorse commerciali più importanti. In primis c’è una maggiore visibilità del Listino prezzi partner, ora più immediato da raggiungere e consultare, così da rendere più rapido il lavoro di preventivazione e gestione delle opportunità commerciali. Sempre all’interno dell’area Vendite, Keenetic introduce una sezione dedicata ai Nuovi prodotti, pensata per offrire un punto di accesso rapido alle ultime novità di gamma. Ogni volta che un nuovo dispositivo sarà disponibile, i partner potranno individuarlo con un solo clic, restando aggiornati in modo semplice sull’evoluzione del portfolio. Oltre a questo c’è anche la possibilità di effettuare una Richiesta NFR – Not for Resale direttamente dal Keenetic Partner Programme. Attraverso un modulo dedicato, i partner possono richiedere dispositivi demo da utilizzare per valutazioni interne, attività dimostrative o progetti specifici per i clienti. Le richieste vengono inoltrate automaticamente al referente commerciale, rendendo il processo più rapido, tracciabile ed efficiente.

La nuova release interviene anche sulla sezione Marketing, con l’introduzione di un Download Center pensato per supportare onboarding di prodotto, attività commerciali e pubblicazione a catalogo. L’area raccoglie due macro-categorie: Contenuti di Prodotto e Risorse di Marketing. La prima mette a disposizione documentazione, immagini, materiali per schede prodotto e cataloghi; la seconda continuerà ad arricchirsi con video, asset grafici e materiali di campagna. L’obiettivo è offrire ai partner contenuti pronti all’uso, facilmente accessibili e sempre più utili per promuovere le soluzioni Keenetic in modo coerente, efficace e integrato anche nelle attività di marketing locale.

A completare l’aggiornamento arriva la nuova sezione Notifiche, che permette ai partner di essere avvisati ogni volta che vengono caricati nuovi contenuti all’interno del portale. Una funzione pensata per migliorare la visibilità delle informazioni più recenti e ridurre il rischio di perdere aggiornamenti utili per le attività commerciali, tecniche e di marketing.

“Questa nuova release è in linea con i principi che ci hanno guidato nella costruzione del Keenetic Partner Programme fin dall’inizio. Non vogliamo che sia solo un semplice portale, ma un ambiente di lavoro condiviso, che cresce insieme al canale e risponde alle esigenze reali dei partner”, dichiara Luigi Salmoiraghi, Head of European Development di Keenetic. “I miglioramenti introdotti sono il risultato diretto dei feedback ricevuti dalla nostra rete dei partner che già collaborano con noi e rappresentano un ulteriore passo avanti nella creazione di una piattaforma sempre più utile, completa ed efficiente. Vogliamo aiutare i partner a risparmiare tempo, lavorare meglio e far crescere il proprio business con Keenetic, mettendo a disposizione strumenti concreti”.