Tutte le novità FRITZ! alla Milan Games Week

AVM ha annunciato la sua partecipazione alla Games Week 2022, che si terrà a Milano dal 25 al 27 novembre, per far toccare con mano e testare le migliori opzioni per connettere al meglio i dispositivi di gioco e assicurare un divertimento al top.

Al Padiglione 16 – Stand F11b, AVM domanderà ai clienti se sono sicuri che la propria “gaming machine” stia offrendo loro il massimo per vivere fino in fondo il divertimento con i propri videogiochi preferiti. Per il gaming, infatti, è indispensabile disporre di una connessione veloce e stabile. Sia una connessione wireless, sia quella cablata si configurano rapidamente e si gestiscono con semplicità grazie all’ampia offerta di soluzioni FRITZ!Box.

Per supportare un numero sempre maggiore di connessioni in fibra ottica, AVM presenterà il FRITZ!Box 5530 Fiber e il 5590 Fiber (disponibili esclusivamente presso i provider), già pronti per le velocità future. AVM mostrerà ai visitatori di Games Week quanto sia semplice configurarli e quali siano i vantaggi di risparmio energetico. I FRITZ!Box Fiber possono far risparmiare fino al 31% dei costi energetici rispetto a una connessione che utilizza un router con un ONT per fibra ottica aggiuntivo.

Con le soluzioni FRITZ!Box è possibile avere giochi, film, immagini, musica e altro ancora in tutta le rete di casa. Inoltre, chi è interessato a estendere la connessione della propria rete anche in giardino, in soffitta, in garage per giocare davvero ovunque e comodamente in casa, il FRITZ!Repeater 3000 AX con Wi-Fi 6 tri-band, è il nuovo potente ripetitore Mesh con tecnologia tri-band, permette di raggiungere velocità di trasmissione dati fino a 4200 Mbit/s. La gamma di repeater AVM amplia la portata della rete wireless in modo semplice e rapido consentendo di aggiungere alla rete domestica anche tutti gli altri dispositivi come TV, smartphone e memorie di rete in totale sicurezza.

Per chi gioca usando il cavo o il wireless, FRITZ! offre entrambe le opzioni garantendo la massima affidabilità a prescindere dal dispositivo utilizzato per giocare: PC, console, tablet e smartphone possono essere collegati in pochi semplici passaggi all’interno della rete domestica.

In questo senso, il top di gamma è il FRITZ!Box 7590 AX dotato della più moderna implementazione del VDSL che permette velocità fino a 300 Mbit/s, oppure collegabile su reti FTTH ed FWA tramite l’ONT fornito dall’operatore. Wi-Fi 6 fino a 2400 Mbit/s su banda 5 Ghz e fino a 1200 Mbit/s su banda 2.4 Ghz, 4 Gigabit LAN, USB 3.0, base DECT per la telefonia cordless ed applicazione MyFRITZ! completano l’ampia gamma di funzioni disponibili per la rete locale.

Per coloro che, invece, preferiscono connettere i propri dispositivi lontani dal modem tramite cavo è possibile ricorrere a FRITZ!Powerline 1260E WLAN Set e agli altri prodotti della gamma FRITZ!Powerline semplicemente collegando l’adattatore a una presa di corrente al proprio FRITZ!Box e, infine, alla piattaforma di gioco: in questo modo i dati vengono trasmessi direttamente sul cavo elettrico. In alternativa è possibile sfruttare le porte LAN dei repeater AVM e la loro funzionalità access point, come sul FRITZ!Repeater 6000 che include due porte lan, di cui una 2.5 Gbit/s per assicurarsi un’esperienza gaming eccezionale.

Infine, presso lo stand di AVM sarà possibile sfidare una serie di creator a una versione XXL di PAC-MAN allestita per l’occasione. Seguite i canali social di FRITZ!Box Italia per scoprire tutte le iniziative di AVM dedicate ai gamer.