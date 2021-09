UPtek amplia il raggio di azione di ASUSTOR in Italia

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, ha siglato un accordo di distribuzione diretta con UPtek, giovane e dinamico distributore con sede a Reggio Emilia, nato nel 2008 dall’idea di un gruppo di esperti del settore IT.

Grazie a una completa gamma di NAS, che parte dalle piccole soluzioni a 2 bay, ideali per la casa e l’home office, per arrivare alle soluzioni rackmount a 16 bay con CPU Intel Xeon e capacità di archiviazione fino a 288 TB, passando per le soluzioni desktop fino a 10 bay, che soddisfano le esigenze in ambito storage e di backup di gruppi di lavoro medio-piccoli, le proposte ASUSTOR stanno conquistando i favori di un numero sempre crescente di realtà che, da oggi, potranno fare affidamento anche sulla capillare rete dei rivenditori UPtek su tutto il territorio nazionale.

ASUSTOR con UPtek verso importanti soddisfazioni reciproche

Come sottolineato in una nota ufficiale da Massimiliano Guerini, Sales Manager Italy di ASUSTOR: «UPtek, grazie alla solida esperienza del suo management, alla qualità del servizio e alla costante attenzione alle necessità dei suoi rivenditori e VAR, si è ritagliata un ruolo di primo piano nel panorama della distribuzione nazionale e il nostro accordo con questa realtà in forte espansione s’inserisce alla perfezione nel programma di crescita che ASUSTOR ha previsto in Italia per i prossimi anni. I livelli qualitativi, le prestazioni e le funzionalità che offrono le nostre soluzioni, infatti, necessitano di partner in grado di valorizzarli al meglio, un compito che UPtek ha tutte le carte in regola per svolgere alla perfezione. Sono certo che la nostra partnership non potrà che regalarci importanti soddisfazioni reciproche».

Per Claudio Casini, Sales Director UPtek: «Per completare al meglio il ventaglio della nostra offerta eravamo alla ricerca di un partner in grado di fornirci un’ampia gamma di soluzioni in ambito storage, caratterizzate da indiscutibili standard di qualità, affidabilità e innovatività, proprio come i prodotti ASUSTOR. A partire dai compatti ma performanti DRIVESTOR 2 e 2 PRO, ideali in ambito SOHO, per arrivare alle serie LOCKERSTOR rackmount e desktop di classe enterprise, le proposte firmate ASUSTOR possiedono tutti i requisiti che i nostri rivenditori e VAR da tempo ci richiedevano. Non nascondo, anche alla luce di queste premesse, di nutrire grandi aspettative da questa partnership già nel breve e medio periodo».