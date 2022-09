Usain Bolt resta al fianco delle stampanti EcoTank di Epson

Epson e Usain Bolt, il più grande velocista di tutti i tempi, continueranno la loro missione portando la stampa senza cartucce nelle case e nei piccoli uffici di tutta Europa per altri 12 mesi.

Dopo il successo del primo anno di collaborazione (con attività che hanno permesso a oltre 75 milioni di persone in EMEAR di vedere Bolt a fianco delle stampanti EcoTank di Epson), il campione sarà ancora una volta il testimonial della nuova campagna di comunicazione delle convenienti stampanti senza cartucce Epson EcoTank e del servizio di stampa in abbonamento ReadyPrint. Non solo: la nuova campagna è stata estesa ad altri prodotti Epson, tra cui videoproiettori per l’Home Cinema, stampanti professionali di largo formato, scanner per l’ufficio e stampanti per etichette.

La precedente campagna, che includeva spot televisivi, pubblicità outdoor e online, materiale per il punto vendita, social media e Public Relations, ha consentito a Epson di consolidare la propria leadership a livello mondiale come principale fornitore di stampanti con serbatoi di inchiostro.

Dal loro lancio nel 2010, sono stati venduti più di 70 milioni di stampanti EcoTank in tutto il mondo; inoltre, 8 stampanti con serbatoi su 10 in Europa sono prodotte da Epson.

La nuova campagna, che prenderà il via in Europa e Africa alla fine di settembre, avrà come protagonista il campione olimpico vincitore di otto medaglie d’oro in una serie di divertenti contenuti in diversi formati (materiale per punto vendita, digitali, social media e outdoor), mentre in alcuni Paesi Bolt sarà anche protagonista di una nuova campagna televisiva a inizio 2023.

In un modo tutto suo, Bolt dimostrerà come con le stampanti Epson EcoTank sia possibile stampare in tutta tranquillità per un massimo di tre anni, senza cartucce da sostituire, risparmiando fino al 90% sui costi di stampa. Al posto delle cartucce, le stampanti EcoTank vengono fornite con flaconi di inchiostro ad alto rendimento: un set di flaconi contiene una quantità di inchiostro equivalente a quella di massimo 72 cartucce. È possibile così stampare a un costo pagina estremamente basso, a casa come nei piccoli uffici.

La campagna riguarderà anche il programma Epson ReadyPrint, che consente ai clienti di risparmiare fino al 90% sui costi di stampa e di ricevere l’inchiostro direttamente a casa prima che si esaurisca.

A proposito di questa partnership, Maria Eagling, Marketing Director di Epson Europe, ha dichiarato: «A differenza di altri prodotti tecnologici di largo consumo, non si pensa alle stampanti come a un prodotto necessario e realmente utile. L’obiettivo di questa campagna è dare risalto alle nostre soluzioni di stampa a basso costo in modo divertente, memorabile e coinvolgente grazie alla partecipazione di Bolt: il feedback dei clienti e i risultati finora ottenuti confermano che il velocista è il partner ideale per Epson. Sempre più persone, infatti, si stanno rendendo conto che non esistono solo stampanti con cartucce».

Per Usain Bolt: «Mi sono divertito tantissimo a lavorare con Epson durante il nostro primo anno insieme. La nuova campagna è stata girata a Londra in appena quattro giorni: abbiamo lavorato duramente, ricreando varie situazioni; mi vedrete su un tappeto volante, sotto un divano, alle prese con i fornelli o mentre pratico yoga; mi sono anche esibito come giocoliere e cimentato nel bottle flip challenge. Presto scoprirete tutto! Posso solo dirvi che stampare non è mai stato cosi divertente».