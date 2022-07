V-Valley firma accordo di distribuzione con Pure Storage

Esprinet ha siglato un accordo di distribuzione con Pure Storage, il pioniere dell’IT che offre tecnologie e servizi di storage dati tra i più avanzati al mondo.

V-Valley, realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, che recentemente si è presentata sul mercato con una nuova immagine, metterà a disposizione dei propri clienti rivenditori l’offerta completa di Pure Storage, con l’obiettivo di portare sul mercato italiano soluzioni di gestione dei dati all’avanguardia.

Pure Storage è il pioniere IT specializzato nella fornitura di Storage-as-Code per lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni seamless, con scalabilità infinita fatta per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione o carico di lavoro e un modello di storage-as-a-service per una flessibilità e una semplicità senza eguali.

Il Portfolio di prodotti e servizi di Pure Storage permette ai clienti di modernizzare l’infrastruttura, rendendo possibile una reale digital trasformation delle loro organizzazioni. Grazie a questo accordo di distribuzione, V-Valley arricchisce la propria offerta con un brand solido e allo stesso tempo innovativo: con un fatturato relativo all’intero FY22 di 2,18 miliardi di dollari e una crescita del 29% per il medesimo periodo di riferimento, Pure Storage è presente da tempo in posizione di leadership per lo Storage Primario nel Gartner Magic Quadrant, grazie all’eccellente vision e all’ottima capacità di esecuzione.

V-Valley è stata scelta da Pure Storage, azienda che si affida al 100% al canale, per portare in modo congiunto sul mercato l’approccio innovativo e pionieristico allo storage e al cloud. V-Valley supporterà la crescita del business di Pure Storage, mettendo a disposizione la propria capillare rete distributiva e l’importante know how tecnico, schierando una squadra di specialisti con competenze uniche nel mercato di riferimento, risorse per la formazione del canale, attività digital dedicate per la demand generation e servizi professionali specifici.

“Siamo lieti di considerarci partner di Pure Storage, azienda con cui condividiamo valori per noi fondamentali come l’orientamento al cliente, oltre a pillar strategici come la transizione verso un modello ‘as a service’ e la sfida della “green revolution”, ha commentato Luca Casini, Presidente di V-Valley e Country Manager Business di Esprinet Italia. “Con l’accordo odierno, siamo certi che si possano generare forti sinergie per entrambe le realtà, aumentando inoltre le reciproche capacità di cogliere le opportunità di investimento previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e contribuendo al processo di digitalizzazione del nostro Paese”.

La partnership rappresenta una conferma della strategia del Gruppo Esprinet definita nel piano industriale 2022 – 2024, che vede le Advanced Solutions come un business strategico per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento della profittabilità dichiarato. Le soluzioni di Pure Storage ed i clienti a cui saranno indirizzate consentiranno al Gruppo di cogliere nuove opportunità in segmenti alto marginanti.

“Siamo entusiasti di collaborare con V-Valley, dando loro la possibilità di guidare la trasformazione digitale del mercato in modo da poter vincere e crescere insieme”, ha dichiarato Geoff Greenlaw, RVP EMEA Partners di Pure Storage. “Pure si è sempre impegnata in un modello di business al 100% basato sui partner, che pone i distributori (e altri soggetti) al centro della nostra strategia di go to market. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri distributori per garantire che il nostro modello offra ciò di cui hanno bisogno. Finora è stato un percorso molto positivo e siamo entusiasti di continuare a costruire il nostro successo con V-Valley”.