Vertiv annuncia un’acquisizione da 200 milioni di dollari

Vertiv, specialista mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, ha comunicato di aver firmato un accordo per acquisire il gruppo di aziende Great Lakes Data Racks & Cabinets (collettivamente “Great Lakes”) per 200 milioni di dollari. Great Lakes è riconosciuta per la progettazione e produzione di innovativi rack altamente personalizzati e altre soluzioni di infrastrutture integrate che costituiscono la base dei data center odierni.

Il prezzo di acquisto rappresenta circa 11,5 volte l’EBITDA atteso per il 2026 (utili prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni), includendo sinergie sui costi e opportunità di cross-selling. L’acquisizione dovrebbe potenziare la capacità di Vertiv di fornire soluzioni di rack pre-ingegnerizzate e AI-ready, ottimizzate per i mercati enterprise, edge, colocation e hyperscale su larga scala.

Chi è Great Lakes e quali benefici porterà in casa Vertiv?

Fondata nel 1985 e con sede a Edinboro (Pennsylvania, USA), Great Lakes gestisce impianti di produzione e di assemblaggio negli Stati Uniti e in Europa. Il portfolio include rack standard e personalizzati, armadi integrati, armadi antisismici e opzioni avanzate per la gestione dei cavi, sia per applicazioni retrofit che per installazioni greenfield. L’acquisizione potenzia l’offerta di Vertiv per le infrastrutture digitali critiche end-to-end, migliorando le capacità dell’azienda di fornire il set di prodotti e servizi più completo del settore per le richieste delle infrastrutture digitali critiche.

L’integrazione dell’esperienza di Great Lakes con il portfolio esistente di Vertiv dovrebbe portare benefici significativi ai clienti attraverso un approvvigionamento consolidato dell’infrastruttura, una distribuzione più rapida grazie a soluzioni pre-ingegnerizzate, maggiore efficienza operativa con l’integrazione in fabbrica delle soluzioni di alimentazione e raffreddamento Vertiv, migliore scalabilità per le applicazioni AI e edge computing e un supporto completo attraverso la rete globale di servizi Vertiv.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione normativa ai sensi dell’Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, e si prevede che sarà completata nel terzo trimestre del 2025.

Dichiarazioni

“Great Lakes è un importante produttore di rack con un ampio portfolio di soluzioni di fascia alta e capacità di innovazione che sono essenziali in un ambiente, sempre più esigente, di infrastrutture AI ad alta densità”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Con l’acquisizione di Great Lakes, Vertiv consolida la propria posizione di leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche nel delicato mercato del white space. La combinazione delle rispettive competenze ci consente di fornire soluzioni infrastrutturali complete e ingegnerizzate che vanno oltre l’integrazione di base, indirizzando le complesse sfide della tecnologia AI di nuova generazione“.