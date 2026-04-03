Vertiv espande capacità produttiva nelle soluzioni infrastrutturali, nell’energia e nei sistemi rack per soddisfare la crescente domanda

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato quattro nuovi stabilimenti produttivi o ampliamenti in America, incrementando la capacità produttiva dell’azienda per soluzioni infrastrutturali, gestione dell’energia e armadi integrati. Mentre gli operatori di data center si concentrano su una rapida scalabilità e sulla velocità di “time to first token”, Vertiv si distingue per le capacità di rispondere alle esigenze in rapida evoluzione di infrastrutture e servizi per le AI Factory, grazie al proprio focus su innovazione e filiera produttiva.

“Vertiv considera l’AI una tendenza strutturale di lungo periodo. Stiamo accelerando l’espansione della nostra capacità per anticipare la continua crescita della domanda” ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Questo annuncio rappresenta l’ultimo passo nel nostro approccio continuo alla pianificazione e implementazione della capacità, mentre proseguiamo nell’ampliare la presenza a livello regionale e globale. Siamo costantemente impegnati nella nostra strategia di offrire soluzioni ad alta densità pronte per il futuro, che consentano ai clienti di pianificare per diverse generazioni di calcolo.”

In South Carolina, due ulteriori stabilimenti produttivi si concentrano sulle tecnologie delle soluzioni infrastrutturali Vertiv, fondamentali per la velocità di implementazione dei data center. Si prevede che aumenteranno la capacità regionale di circa 7 volte a pieno regime. I Vertiv integrated power module sono infrastrutture modulari complete che possono accelerare l’implementazione dei sistemi di alimentazione fino al 50% rispetto alle costruzioni tradizionali, mentre la soluzione Vertiv SmartRun , un’infrastruttura prefabbricata e convergente per gli spazi “white space”, è progettata per accelerare e ottimizzare notevolmente l’allestimento dei data center. Vertiv SmartRun viene fornita come sistema unificato per busway ad alta densità, tubazioni di liquid cooling, networking e contenimento, con tempi di installazione in loco fino all’85% più rapidi rispetto ai metodi tradizionali.

sono infrastrutture modulari complete che possono accelerare l’implementazione dei sistemi di alimentazione fino al 50% rispetto alle costruzioni tradizionali, mentre la soluzione , un’infrastruttura prefabbricata e convergente per gli spazi “white space”, è progettata per accelerare e ottimizzare notevolmente l’allestimento dei data center. Vertiv SmartRun viene fornita come sistema unificato per busway ad alta densità, tubazioni di liquid cooling, networking e contenimento, con tempi di installazione in loco fino all’85% più rapidi rispetto ai metodi tradizionali. In Pennsylvania, Vertiv ha avviato un nuovo stabilimento per aumentare la capacità produttiva di armadi con sistemi di raffreddamento integrati, ideali per applicazioni AI nei data center ad alta densità. Questi armadi consentono un’implementazione più semplice, ripetibile e veloce rispetto all’integrazione tradizionale in loco.

Un’espansione a Mexicali, in Messico, dovrebbe aumentare la capacità regionale di circa il 45% per tecnologie di conversione, condizionamento e distribuzione dell’energia per applicazioni AI ad alta densità e carichi più tradizionali.

La strategia di innovazione e di portfolio di Vertiv riflette le esigenze della rivoluzione dell’AI, che richiede infrastrutture capaci di funzionare come un unico sistema integrato. Dalla rete al chip e dal chip al riutilizzo del calore, Vertiv offre infrastrutture end-to-end in cui energia, raffreddamento, IT e servizi operano in sinergia e sono progettati per più generazioni di calcolo future. Grazie alla recente espansione della capacità produttiva regionale e a un portfolio end-to-end leader nel settore, Vertiv consente ai clienti di implementare soluzioni in modo efficiente e scalare senza interruzioni.