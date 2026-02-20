Vertiv amplia il portfolio di gestione IT con un nuovo switch KVM per accesso remoto sicuro nei data center enterprise ed edge

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato Vertiv Avocent MergePoint Unity 2, una piattaforma KVM di nuova generazione per la gestione sicura e centralizzata dei dispositivi IT in ambienti di data center enterprise, sedi edge distribuite e uffici periferici. Progettato per aiutare gli operatori a semplificare le operazioni quotidiane, rispondere rapidamente ai problemi e mantenere la disponibilità dei sistemi, lo switch consente diagnosi, configurazione e ripristino da remoto, proteggendo al contempo i sistemi IT da firmware e software non verificati.

“Man mano che le organizzazioni distribuiscono i workload su più sedi, la complessità della gestione dell’infrastruttura cresce di conseguenza,” ha dichiarato Ramesh Menon, vice president of IT systems solutions di Vertiv. “Vertiv Avocent MergePoint Unity 2 fornisce un punto di controllo centralizzato con sicurezza di livello enterprise, aiutando i team IT a mantenere visibilità e capacità di risposta indipendentemente da dove si trovi la loro infrastruttura.”

Il nuovo switch keyboard, video e mouse (KVM) è conforme agli standard crittografici FIPS 140-3, supportando una crittografia sicura e verificata per ambienti governativi ed enterprise. Offre una protezione avanzata con autenticazione tramite smart card e Common Access Card (CAC) e controlli sui permessi utente, consentendo ai team IT di avere una visione consolidata dell’infrastruttura senza dover utilizzare più strumenti o gestire visite in loco. Grazie alle funzionalità integrate di Virtual Media, gli utenti possono installare da remoto software e applicazioni, semplificando gli aggiornamenti e riducendo i tempi di inattività. La piattaforma consente inoltre l’accesso remoto alle interfacce firmware UEFI e BIOS per update critici di sistema e risoluzione dei problemi hardware. Inoltre, sia gli utenti locali sia quelli da remoto dispongono di un’interfaccia intuitiva basata su browser, mentre il supporto per i tasti di scelta rapida consente una rapida navigazione ed esecuzione delle attività, migliorando efficienza ed esperienza utente a livello di rack.

Il KVM presenta un design compatto che, se abbinato alla console Vertiv Avocent Local Rack Access (LRA), occupa una sola unità rack, ottimizzando lo spazio disponibile. Può essere gestito tramite un’interfaccia web integrata per applicazioni standalone oppure integrato con la piattaforma di gestione Vertiv Avocent MP1000 come parte della soluzione Vertiv Avocent DSView per un controllo centralizzato a livello enterprise.