Voxloud: emesso un voucher per la connettività fino a 2500€ per tutte le imprese

Un voucher fino a 2500€ per aiutare tutte le imprese italiane a superare le sfide della trasformazione digitale e migliorare la propria connettività. Questo è l’obiettivo del voucher connettività emesso da Voxloud, prima azienda in Italia ad aver sviluppato un centralino in cloud che si attiva in 59 secondi dedicato alle PMI italiane.

Il voucher emesso da Voxloud non è da confondersi con il voucher connettività del Ministero dello Sviluppo Economico: infatti, se il voucher Voxloud ne segue i principi e gli obiettivi, quest’ultimo è completamente differente nell’applicazione e nei requisiti.

Il voucher connettività del Ministero dello Sviluppo Economico, che consta di un contributo fino a 2500€ sugli abbonamenti ad internet ultraveloce ed è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, richiede alle aziende che ne vogliono beneficiare diversi requisiti e a conti fatti non tutte le imprese potranno beneficiare del voucher fino a 2500€.

La grande differenza tra il voucher Voxloud e l’omonimo governativo sta dunque nel fatto che il primo non ha requisiti né limiti tecnologici per essere richiesto, rispetto ai requisiti stringenti necessari per richiedere il secondo. Qualsiasi impresa italiana, infatti, può farne richiesta e attivare in pochi minuti il voucher connettività Voxloud che verrà immediatamente applicato al servizio di connettività scelto.

La società è da sempre dalla parte degli imprenditori e fin dal principio ha sempre perseguito l’obiettivo della semplificazione: creare un centralino in cloud semplice da usare, una fibra ultraveloce (Voxloud Wi-Fi) che sia semplice da attivare e installare e ora, considerando le difficoltà poste dai requisiti per l’ottenimento del voucher, Voxloud ha semplificato anche il voucher governativo.

Ecco quindi il voucher connettività Voxloud, disponibile per tutte le aziende, senza distinguo e senza limiti che ne possano bloccare l’attivazione (che tra l’altro è immediata in bolletta). Tutte le aziende quindi potranno richiedere il voucher che prevede l’erogazione di un contributo di importo che va fino ad un massimo di 2500€ su 12 mesi per il centralino in cloud e la sua fibra ultraveloce.

Le caratteristiche del Voucher Connettività Voxloud:

● Contributo fino a 2500€ (per centralino in cloud e fibra ultraveloce)

● Nessun requisito necessario per ottenere il voucher

● Valido per qualsiasi tecnologia e velocità purché coperta dalla fibra di Voxloud Wi-Fi

● Applicato immediatamente con la prima fattura

● Validità fino al 31 dicembre 2022

Il Voucher connettività permette quindi di dotarsi in maniera semplice e senza limiti della fibra ultraveloce Voxloud Wi-Fi, la prima connettività FTTC e FTTH creata appositamente per ottimizzare l’utilizzo del centralino in cloud Voxloud. La fibra ultraveloce di Voxloud si divide in due opzioni, per soddisfare le esigenze delle imprese: Voxloud Wi-Fi ULTRA (Connettività asimmetrica; esempio, velocità fino a 1Gb/s in download e 500Mb/s in upload (FTTH), oppure 200Mb/s in download e 30Mb/s in upload FTTC) e Voxloud Wi-Fi TOP (Connettività simmetrica; esempio, velocità fino a 300Mb/s in upload e 300Mb/s in download FTTH).

“Abbiamo passato al setaccio ogni documento relativo al voucher connettività governativo e ci siamo subito accorti che quello che le pubblicità dicevano, in TV o su internet, non era proprio la realtà” afferma Leonardo Coppola, Amministratore Delegato di Voxloud. “Così, ci siamo messi a cercare una soluzione e siamo partiti dalla nostra missione: come possiamo aiutare allo stesso modo gli imprenditori mantenendo al contempo la promessa di essere sempre semplici e chiari? Ed è qui che è nato il voucher connettività Voxloud. Lo stesso sconto del voucher governativo (se non di più), zero attese, niente requisiti e nessuna documentazione necessaria. Con noi ottenere il voucher e quindi il risparmio per la connettività è tanto facile quanto alzare la cornetta e chiederci di attivare il voucher!”.