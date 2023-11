WebLOAD arriva in Italia e Spagna con Softpi

Softpi, VAD fiorentino attivo nel mercato ICT, annuncia la distribuzione in Italia e in Spagna di WebLOAD, la più flessibile soluzione per il load testing performance sviluppata da RadView.

Il load testing performance è un’attività fondamentale per la valutazione delle performance di siti e applicativi web su cui poggiano il business e i processi aziendali. La simulazione di carichi realistici permette infatti di identificare e correggere eventuali problemi di performance, garantendo la massima disponibilità e affidabilità delle applicazioni. Minori rischi di downtime, abbattimento dei costi e potenziamento della user experience sono altri effetti benefici di questa tipologia di soluzioni.

WebLOAD è una soluzione efficace poichè simula carichi realistici, abilitando sessioni di test personalizzabili con multipli script, location e utenti virtuali. La soluzione riproduce situazioni concrete con ramp-up graduale, peak load, e può generare carichi più che significativi utilizzando sia macchine fisiche che virtuali, o una combinazione ibrida delle due tipologie.

Ori Ainy, Partner Manager di RadView, afferma: “La partnership con SOFTPI è una mossa strategica per noi, animata dalla loro eccellente reputazione sul mercato e dal loro solido portfolio. Siamo entusiasti di integrare le nostre capacità di load testing con il loro know-how per portare la nostra offerta di servizi ad un livello più alto”.

Inoltre, la soluzione di RadView sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per l’analisi delle performance e anche per aiutare l’utente a sviluppare script efficaci, a prescindere dalla loro complessità. Gli script sono realizzati in standard javascript, con la semplificazione fornita dall’approccio drag-and-drop.

“Le performance delle applicazioni Web hanno un ruolo centrale sul successo del business e la crescita aziendale in un’era in cui tutti i processi sono digitalizzati“, continua Andrea Guidi, Sales & Marketing Manager di Softpi. “Per questo siamo orgogliosi di portare sul mercato italiano e spagnolo un prodotto come WebLOAD, che riteniamo ideale per garantire prestazioni adeguate ai requisiti di business, indipendentemente dal livello di complessità dell’applicazione o del suo livello di criticità“.