In occasione dell’evento Flash Perspective, Western Digital ha presentato il nuovo brand SanDisk Professional: una gamma di soluzioni di storage premium che si rivolge a creativi e professionisti di tutto il mondo. Dalla produzione dell’ultimo film di successo, alla cattura del momento migliore nel servizio fotografico di un matrimonio, alla gestione di contenuti business-critical, il nuovo formidabile portfolio SanDisk Professional è progettato per fornire soluzioni scalabili, ad alte prestazioni e affidabili in tutti i settori a livello globale.

I contenuti professionali sono in costante trasformazione: devono essere acquisiti, creati, salvati, trasferiti, scaricati, condivisi e archiviati. SanDisk Professional offre una gamma di strumenti pensati proprio per armonizzare ogni fase di questo processo.

“Come fotografo e regista professionista, la mia vita dipende dal mio lavoro. Non c’è spazio per gli errori. Ho bisogno dell’attrezzatura più all’avanguardia e affidabile sul campo”, ha dichiarato Lucas Gilman, fotografo d’avventura e regista. “Per anni mi sono affidato alle soluzioni SanDisk e G-Technology perché mi hanno sempre permesso di concentrarmi sul momento, senza interrompere la mia creatività, e senza dovermi preoccupare che possano o meno tenere il passo con le mie necessità tecniche”.

Jim Welsh, Senior Vice President e General Manager della divisione Consumer Solutions di Western Digital, ha dichiarato: “I nostri clienti affidano il lavoro della loro vita ai nostri prodotti. Progettiamo e creiamo soluzioni per ogni fase del processo creativo, armonizzando l’esperienza dei nostri clienti in modo che possano risparmiare tempo e concentrarsi maggiormente sul processo creativo. Arricchire la nostra famiglia di brand con SanDisk Professional ci permette di offrire soluzioni avanzate alle persone di tutto il mondo che si affidano alla migliore tecnologia disponibile per trarre ispirazione per il loro lavoro creativo”.

Nato dall’eredità di un brand consumer noto a livello mondiale come SanDisk e di un brand professionale come G-Technology, da sempre scelto dai professionisti di Hollywood per il loro storage, la nuova gamma SanDisk Professional offre 16 soluzioni modulari per un flusso di lavoro con prestazioni di livello professionale e affidabilità di classe enterprise che includono:

PRO-CINEMA CFexpress VPG400 – Una nuovissima e robusta scheda CFexpress di livello professionale per videografi e direttori della fotografia che necessitano di prestazioni superiori e ininterrotte con registrazioni video ad un minimo di 400MB/s per stare al passo con le esigenze dell’odierna videografia, delle trasmissioni e del cinema. La nuova scheda è attesa per quest’estate.

PRO-READER – Quattro nuovi dispositivi PRO-READER dotati di un’interfaccia USB-CTM che supporta SuperSpeed USB 10Gbs. Progettati per funzionare con i supporti per fotocamere più recenti e comuni, tra cui CFastTM, CFexpress, RED Mini-Mag® Edition, CF, microSDTM e SDTM card. La disponibilità della linea di prodotti PRO-READER è prevista quest’estate.

PRO-DOCK 4 – Una nuova rivoluzionaria docking station a 4-bay in grado di fare da ponte tra l’acquisizione dei contenuti e la loro elaborazione con una soluzione di offload realmente scalabile, che consente di risparmiare tempo e denaro sulle produzioni multi-camera. Il PRO-DOCK, che dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’estate, consente di scaricare fino a quattro schede simultaneamente.

Una nuova unità G-DRIVE ArmorLock Encrypted NVMe SSD da 4TB che si integra con la linea di unità portatili, super sicure e ultra-rugged G-DRIVE, ai dispositivi desktop con le unità Ultrastar di livello enterprise e alle soluzioni RAID portatili G-RAID e G-RAID SHUTTLE di livello enterprise (ora con supporto per Thunderbolt 3 e USB-C) che offrono una gamma eccezionale di unità affidabili, ad alte prestazioni e ad alta capacità per qualsiasi attività, dal trasferimento al backup fino all’archiviazione di oltre 100TB* per tutti i tipi di contenuti mission-critical. La distribuzione di queste nuove unità è prevista entro l’inizio di giugno.