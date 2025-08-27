Wildix accelera la crescita globale: nuove nomine strategiche dopo un primo semestre 2025 da record

Dopo il successo del primo semestre 2025, il più profittevole mai registratto dall’azienda, Wildix, pioniere globale nelle comunicazioni unificate basate sull’intelligenza artificiale (UCaaS), ha annunciato oggi tre nomine chiave nella sua posizione globale, con effetto immediato. Questa mossa segue il piano a lungo termine dell’azienda che prevede un aumento delle attività esecutive, dell’impatto dei partner e dell’innovazione in tutte le regioni. Questo annuncio si aggiunge all’espansione dei vertici aziendali di Wildix, già avvenuta all’inizio di quest’anno.

Con un mercato UC&C in crescita del 7,8% su base annua e una previsione di raggiungere gli 85,4 miliardi di dollari entro il 2029, l’omogeneizzazione dell’offerta sta alzando il livello in termini di esecuzione, integrazione dell’AI e differenziazione verticale.

In questo contesto, Wildix sta rafforzando la sua strategia 100% channel-first, combinando un’esecuzione attenta con un’innovazione mirata. La nuova struttura dirigenziale rafforzerà le basi commerciali, strategiche e operative dell’azienda in vista della sua prossima fase di espansione globale.

Nuove nomine dirigenziali

Vitaliy Yarynych, Direttore operativo (COO)

Da quando è entrato a far parte di Wildix nel 2019 come CIO, Vitaliy Yarynych ha svolto un ruolo centrale nel potenziamento della capacità di adattamento della piattaforma, dell’infrastruttura e dell’espansione globale, compreso l’ingresso nel mercato statunitense e in nuovi mercati verticali come quello degli x-hopper. La sua leadership ha contribuito a garantire a Wildix il riconoscimento per la quarta volta nell’ambito del Magic Quadrant di Gartner per UCaaS. In qualità di COO, Yarynych guiderà ora l’allineamento di tutte le funzioni aziendali per garantire un’esecuzione fluida, disciplina finanziaria e resilienza operativa in tutto il mondo. Il suo obiettivo è trasformare l’innovazione in risultati misurabili, integrando cultura aziendale, prestazioni ed efficienza in ogni fase della crescita.

Ludovico Mastrocinque, Chief Strategy Officer (CSO)

Ludovico è entrato a far parte di Wildix lo scorso anno dopo quasi un decennio di esperienza maturata presso Slack, LinkedIn e CoachHub. Da allora, ha introdotto i primi OKR globali dell’azienda, ha creato strutture operative scalabili e ha guidato iniziative volte a rafforzare sia la crescita dei ricavi che l’efficienza operativa. Nell’ultimo anno, questi sforzi hanno accelerato l’ARR e generato oltre 2 milioni di dollari di nuovi ricavi ricorrenti attraverso programmi coordinati di formazione, lancio di prodotti e go-to-market. In qualità di CSO, il suo obiettivo è duplice: guidare la crescita del portafoglio UCaaS di Wildix entrando in nuovi mercati con x-hoppers e integrando l’efficienza operativa attraverso priorità e metriche di performance chiare per garantire un impatto sostenibile sui partner.

“La strategia ha valore solo quando stimola l’azione”, ha affermato Ludovico Mastrocinque, Chief Strategy Officer di Wildix. “La nostra priorità è allineare ogni team, risorsa e iniziativa di mercato verso risultati significativi, accelerando la crescita, rafforzando l’esecuzione e posizionando Wildix come leader sia nel nostro core business UCaaS che nelle opportunità emergenti”.

Jason Uslan, Direttore commerciale (CCO)

Jason è entrato a far parte di Wildix all’inizio del 2024 dopo oltre un decennio trascorso in RingCentral alla guida di team di vendita ad alte prestazioni in Europa e Nord America. In qualità di vicepresidente delle vendite, ha ampliato il modello commerciale dell’azienda, migliorando la stabilità, la scalabilità e l’impatto in tutte le regioni. Nel suo nuovo ruolo, guiderà tutte le funzioni globali che generano ricavi per UCaaS, tra cui acquisizione di partner, vendite di canale, ingegneria pre-vendita, successo dei clienti e assistenza, e si concentrerà sull’accelerazione della crescita guidata dai partner e sulla garanzia del loro successo in ogni mercato.

Il successo dietro le nomine segue un primo semestre 2025 da record per Wildix, caratterizzato da:

Una crescita del 35% su base annua dei ricavi mensili ricorrenti (MRR), con un aumento previsto del 40% entro la fine dell’anno.

L’introduzione di Wilma AI, il motore di intelligenza artificiale proprietario di Wildix che alimenta un UCaaS più intelligente e incentrato sull’uomo.

Il lancio di successo della Sales Academy, che offre formazione scalabile per aiutare i partner a crescere e avere successo in un mercato competitivo.

L’adozione accelerata di x-bees e x-hoppers, le soluzioni verticali di Wildix che continuano a generare risultati aziendali misurabili per i partner nel settore delle vendite e del retail.

Questi traguardi rappresentano il ruolo in evoluzione di Wildix come fornitore di soluzioni di comunicazione orientato agli obiettivi e basato sui canali, costruito per le esigenze delle realtà lavorative di oggi.

“Stiamo investendo in una leadership in grado di comprendere il potenziale del canale e porre le persone al centro della trasformazione digitale”, ha affermato Steve Osler, co-fondatore e CEO di Wildix. “Queste iniziative mirano a costruire insieme un progetto sostenibile. Siamo già pronti per quello che ci aspetta e desideriamo che i nostri partner, clienti e futuri collaboratori ne facciano parte”.