Wildix Sales Academy: nuove strategie per rivoluzionare le vendite UC&C

Un nuovo approccio alla vendita, nuove soluzioni tecnologiche integrate, capire come affrontare la sfida più grande per il canale: come vendere in modo efficace in un panorama caratterizzato da offerte complesse, aspettative dei clienti in continua evoluzione e processi di acquisto frammentati. Sono stati questi i temi affrontati all’ultima edizione della Wildix Sales Academy, tenutasi a Roma il 27 e 28 maggio, evento che ha riunito oltre 150 operatori del settore UC&C e system integrator.

La Wildix Sales Academy è la prima grande iniziativa nell’ambito di Sales Elevate Lab, la nuova piattaforma di abilitazione di Wildix volta a trasformare il modo in cui i partner vendono le UC&C.

Invece di affidarsi all’istinto o agli approcci ereditati, la Wildix Sales Academy è stata costruita per colmare il divario tra l’apprendimento e l’azione. Il risultato è stato un cambiamento di mentalità, da reattivo a proattivo, e dall’improvvisazione all’intenzionalità.

La Wildix Sales Academy offre una metodologia di vendita costruita su misura

Il curriculum, guidato dal Chief Sales Officer Alberto Benigno, integra le intuizioni della Harvard Business School, di Gartner e della metodologia proprietaria ValueSelling di Wildix, su misura per l’effettiva metodologia di vendita dei partner.

“Troppo spesso nel nostro settore, il processo di vendita viene trattato come una scatola nera: imprevedibile e frustrante per tutte le parti coinvolte. In Wildix, crediamo che la risposta non sia una maggiore complessità, ma un ritorno alla struttura, alla rilevanza e ai risultati misurabili”, ha dichiarato Alberto Benigno. “La Wildix Sales Academy di quest’anno ha avuto lo scopo di consentire ai nostri partner di riprendere il controllo del percorso di vendita e allineare i loro sforzi con le reali esigenze dei clienti. L’energia e l’impegno che abbiamo visto a Roma confermano che ci stiamo muovendo nella giusta direzione”.

L’importanza della formazione nel comparto vendite

La ricerca mostra in maniera costante come l’87% della formazione alla vendita viene dimenticata entro 30 giorni, anche se il 77% degli acquirenti B2B naviga in percorsi di acquisto sempre più complessi. La Wildix Sales Academy è progettata per cambiare questa situazione, aiutando i partner a partire con messaggi chiari, framework testati e abitudini ripetibili che rimangono.

In qualità di fornitore al 100% channel-only, Wildix non vende direttamente ai clienti finali. La Wildix Sales Academy riflette questo impegno di lunga data nel garantire il successo dei partner attraverso una formazione mirata, strumenti pratici e un supporto costante in ogni fase del ciclo di vendita.

L’Academy ha anche ospitato approfondimenti tecnici e dimostrazioni dal vivo, esplorando il ruolo strategico dell’Agentic AI nelle comunicazioni unificate, compreso il suo impatto sul ROI, la conformità e l’esperienza utente. Tuttavia, il messaggio è rimasto coerente: senza una chiara struttura di vendita e un’abilitazione incentrata sui partner, la tecnologia da sola non può portare risultati.

Con questa rinnovata attenzione alla metodologia e all’esecuzione, Wildix continua il suo obiettivo di essere un partner nella trasformazione per i suoi partner con altre due date previste per il mese di giugno.

Testimonianze

“Il corso Wildix Sales Academy è stato davvero stimolante. Mi ha permesso di imparare e familiarizzare con una metodologia collaudata per condurre le negoziazioni. Un aspetto particolare è stata l’attenzione al mio mercato specifico. Potermi confrontare con gli altri partner Wildix è stato un importante valore aggiunto. Ma il valore più grande che apporto all’azienda è il consiglio di lavorare fin dall’inizio per scartare le opportunità che non sono in target”, ha affertmato l’Ing. Paolo Bocci, Amministratore Delegato di TED Ingegneria dei Sistemi.