XPS offre flessibilità finanziaria ai partner Exclusive Networks

Exclusive Networks, specialista globale di cybersecurity per infrastrutture digitali affidabili, annuncia il lancio di XPS, il nuovo servizio che offre soluzioni di fatturazione e pagamento. Progettato per aiutare il canale a gestire le sfide del cash flow dei clienti e i vincoli di bilancio, XPS consente ai partner di adattarsi alle mutevoli esigenze commerciali offrendo termini di pagamento strutturati e differiti, senza compromettere i termini di fornitura del vendor e senza la necessità di contratti o documenti aggiuntivi.

Nell’attuale clima economico incerto, le aziende utenti finali sono pronte a impegnarsi per più anni per garantirsi prezzi competitivi, ridurre i rischi e fornire certezza finanziaria. Tuttavia, a causa di vincoli di capitale, i CFO hanno difficoltà a giustificare questi investimenti di cassa iniziali.

Grazie a XPS, i partner possono ora aiutare i propri clienti a superare ostacoli come le preoccupazioni dei loro CFO, le trattative complesse, le riserve di liquidità limitate e mutevoli condizioni di mercato, proteggendo al contempo i ricavi e la liquidità della loro attività.

A differenza dei finanziamenti al cliente o di quelli tradizionali, XPS evita di doversi occupare della documentazione di terze parti, un vantaggio fondamentale rispetto alle opzioni basate sul debito.

Principali benefici di XPS

Negoziazioni semplificate: con XPS che gestisce le complessità dei termini di pagamento strutturati o differiti, i partner possono concentrarsi sulla costruzione di relazioni con i clienti.

con XPS che gestisce le complessità dei termini di pagamento strutturati o differiti, i partner possono concentrarsi sulla costruzione di relazioni con i clienti. Nessuna burocrazia: non è necessario firmare alcun accordo con terze parti o finanziamenti. Gli ordini vengono effettuati normalmente.

non è necessario firmare alcun accordo con terze parti o finanziamenti. Gli ordini vengono effettuati normalmente. Miglioramento dei tassi di chiusura delle opportunità: è possibile concludere business più grandi che altrimenti potrebbero andare persi, soprattutto in momenti critici dell’anno finanziario.

è possibile concludere business più grandi che altrimenti potrebbero andare persi, soprattutto in momenti critici dell’anno finanziario. Miglioramento della soddisfazione del cliente: XPS permette di migliorare la soddisfazione e la fedeltà del cliente soddisfacendo le esigenze delle aziende con vincoli di cash flow.

XPS permette di migliorare la soddisfazione e la fedeltà del cliente soddisfacendo le esigenze delle aziende con vincoli di cash flow. Aumento dei ricavi e della redditività: XPS consente di chiudere in tempo le opportunità di business, di vedere un aumento del business ripetuto e di migliorare la fidelizzazione dei clienti.

XPS consente di chiudere in tempo le opportunità di business, di vedere un aumento del business ripetuto e di migliorare la fidelizzazione dei clienti. Conseguimento di un vantaggio competitivo: permette di offrire un servizio imbattibile e unico rispetto alla concorrenza.

Disponibilità

XPS è stato sperimentato con successo nel Regno Unito a partire da dicembre 2023, con oltre 60 partner e 30 vendor che hanno sfruttato il nuovo servizio, generando significativi ricavi aziendali che altrimenti non sarebbero stati conseguiti. Sulla scia di questo successo, XPS è ora disponibile in tutta l’Europa occidentale.

Dichiarazioni

“Riteniamo che nessuna organizzazione debba scendere a compromessi sugli investimenti in sicurezza informatica a causa di vincoli di natura finanziaria”, ha affermato Paul Eccleston, SVP EMEA presso Exclusive Networks. “XPS consente ai partner di affrontare le preoccupazioni finanziarie dei clienti con una proposta commerciale che fa meno affidamento sugli sconti ed è più strategicamente allineata alle loro esigenze di sicurezza informatica a lungo termine e alle sfide economiche. In breve, XPS è un antidoto all’indecisione e un catalizzatore per la crescita, offrendo ai partner un nuovo vantaggio competitivo”.

“XPS è stato progettato in modo unico con i partner, per i partner”, ha continuato Paul Eccleston. “Abbiamo a lungo sostenuto la collaborazione con i partner per superare le sfide, guidare l’innovazione e raggiungere il successo reciproco. Vogliamo continuare a potenziare i nostri partner con soluzioni innovative che guidano la loro crescita, migliorano l’efficienza operativa e mitigano i vincoli finanziari, assicurando un successo duraturo in un panorama economico e di sicurezza informatica in continua evoluzione”.