Zeliatech è distributore dei prodotti HVAC di LG Electronics

Zeliatech, distributore europeo di tecnologie sostenibili facente parte del Gruppo Esprinet, annuncia la sua partnership con LG Electronics Italia, già partner strategico e consolidato nel portfolio Esprinet nei segmenti TV, Monitor, Notebook ed Elettrodomestici. Questa nuova collaborazione con Zeliatech estende la sinergia già esistente al settore HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), arricchendo ulteriormente l’offerta del Gruppo e consolidandone il posizionamento nel mercato delle soluzioni tecnologiche sostenibili.

I termini della partnership tra Zeliatech e LG

Questa partnership consentirà a Zeliatech di ampliare e rafforzare la propria proposta nel mercato HVAC, integrando nel proprio portafoglio soluzioni LG ad alta efficienza energetica, tra cui climatizzatori monosplit e multisplit con tecnologia inverter e refrigerante R32, pompe di calore THERMA V, sistemi VRF MULTI V e Inverter Scroll Chiller in R32, unità di trattamento aria e recuperatori di calore, soluzioni dal design innovativo e dalle funzioni avanzate come DUALCOOL AI Air Premium e ARTCOOL Gallery.

Inoltre, i clienti di Zeliatech potranno beneficiare di numerosi vantaggi, tra i quali, primo fra tutti, l’affidabilità di un marchio globale come LG, sinonimo di innovazione, qualità e supporto tecnico costante, con soluzioni testate e certificate a livello internazionale.

Al tempo stesso, grazie al supporto di Zeliatech, LG sarà in grado di costruire una rete di collaborazioni qualificate, orientate all’eccellenza tecnologica e all’efficienza energetica, rafforzando così il proprio posizionamento sul mercato.

Dichiarazioni

Giuseppe Monopoli, Business Manager di Zeliatech, ha dichiarato: “Questa estensione della partnership con LG rappresenta un’evoluzione naturale per Zeliatech. L’integrazione della divisione HVAC ci consente di offrire soluzioni complete, affidabili e tecnologicamente avanzate, pensate per rispondere alle esigenze di climatizzazione, riscaldamento e trattamento dell’aria in ambito residenziale, commerciale e industriale. Grazie alla versatilità e all’efficienza dei sistemi LG, possiamo contribuire concretamente alla realizzazione di edifici più intelligenti, sostenibili e salubri”.

Davide Lagreca, Channel Partner Manager di LG, ha commentato: “L’adesione di Zeliatech al nostro network di Clienti Partner rappresenta un passo significativo nella costruzione di una rete di collaborazioni qualificate e orientate all’eccellenza tecnologica e all’efficienza energetica. La fiducia accordata a LG testimonia l’impegno comune verso soluzioni innovative e sostenibili nel settore della climatizzazione. Con questo nuovo accordo, oltre a consolidare i rapporti col Gruppo Esprinet, LG rinnova il proprio impegno nel costruire relazioni professionali solide e durature, fondate sulla competenza e visione condivisa”.