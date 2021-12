50% di spazio di archiviazione in più con le nuove soluzioni LTO-9

Overland-Tandberg ha annunciato la disponibilità delle nuove soluzioni di archiviazione su nastro automatizzate e indipendenti basate sullo standard LTO-9.

Con ben 45TB di dati compressi per singolo media, i nuovi LTO-9 Tape Drive e le nuove soluzioni automatizzate della linea NEO offrono costi inferiori per TB e il 50% di spazio di archiviazione in più rispetto alla generazione precedente, oltre a consentire di leggere e scrivere anche i media LTO-8.

Sul fronte della connettività, le tecnologie Fiber Channel (FC) e Serial Attached SCSI (SAS), che è stata aggiornata per assicurare velocità fino a 12Gb/s, permettono di rendere le operazioni di lettura e scrittura dei dati più rapide, offrendo, quindi, la possibilità di eseguire backup ed eventuali ripristini in tempi molto più brevi rispetto alle soluzioni di precedente generazione.

Da segnalare, inoltre, sia per LTO-9 Tape Drive sia per la serie NEO®, il supporto alla crittografia AES-256 e la funzionalità Linear Tape File System (LTFS), che permette di utilizzare i tape drive come se fossero degli hard disk, mentre per il modello NEOxl è da evidenziare anche la possibilità di effettuare l’inizializzazione di un media LTO-9 mentre sono in corso le operazioni di lettura e scrittura su altri drive.

Come sottolineato in una nota ufficiale Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg: «In caso di attacchi ransomware i backup su nastro sono considerati una delle scelte migliori che si possano fare dal momento che, una volta effettuati e conservati offline, sono fuori dalla portata di eventuali attacchi via rete. Con l’arrivo delle soluzioni LTO-9, che offrono il 50% di spazio di archiviazione in più, un costo per TB ancora più vantaggioso e prestazioni ulteriormente migliorate, non possiamo che attenderci un’accoglienza più che positiva dal mercato, in un momento in cui sta finalmente crescendo la consapevolezza di quanto sia necessario proteggere in modo adeguato i propri dati».