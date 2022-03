Addio bandiere linguistiche con Vasco Electronics M3

Vasco Electronics, il produttore mondiale di traduttori elettronici dotati di intelligenza artificiale, ha presentato Vasco Translator M3, il compagno perfetto per abbattere le barriere linguistiche sul lavoro e durante il tempo libero.

Tascabile, ultramoderno e semplice da usare, Vasco Translator M3 è in grado di tradurre oltre 70 lingue offrendo la possibilità di comunicare agevolmente ed essere compresi senza difficoltà da oltre il 90% della popolazione mondiale con la stessa disinvoltura di un madrelingua.

La traduzione richiede solo 0,5 secondi e offre un livello di precisione e accuratezza pari al 96% per dire addio a fraintendimenti e situazioni di disagio ovunque nel mondo.

Vasco Translator M3: c’è anche la SIM in dotazione

I traduttori Vasco Electronics si differenziano inoltre per una caratteristica che li rende unici sul mercato: la SIM in dotazione che, grazie all’accordo con i principali operatori globali, offre gratuitamente un collegamento Internet illimitato per usufruire della traduzione in 200 paesi, senza dover cercare hotspot Wi-Fi o acquistare sim e sottostare a piani tariffari locali.

Vasco Translator M3 è dotato di due microfoni e altoparlanti di elevata qualità progettati con cura per traduzioni chiare e cristalline anche all’interno di ambienti particolarmente rumorosi quali stazioni e aeroporti, bar o luoghi affollati. Inoltre, la batteria a lunga durata garantisce fino a 180 ore in standby a ricarica completa per essere sempre pronto all’uso.

Funzionalità a prova di call e viaggi all’estero

Vasco Translator M3 offre tre funzionalità principali in grado di semplificare notevolmente le riunioni di lavoro, le trasferte all’estero o i viaggi di piacere avendo sempre la situazione sotto controllo.

La funzionalità TranslaCall consente di tradurre agevolmente qualsiasi conversazione, una caratteristica unica che lo rende un prodotto che si distingue sul mercato. È sufficiente posizionare il traduttore accanto al telefono, accendere l’altoparlante, scegliere la lingua da tradurre ed effettuare la chiamata senza più avere il timore di non essere compresi.

MultiTalk è la soluzione ideale per chi deve partecipare spesso a conversazioni di gruppo o riunioni con partner provenienti da diverse parti del mondo in quanto permette traduzioni simultanee in diverse lingue per parlare contemporaneamente con gruppi fino a 100 persone.

Con il Traduttore di foto è possibile tradurre facilmente qualsiasi testo, sia che si tratti di un cartello stradale, un menù o la descrizione di un prodotto all’interno di un negozio. È sufficiente scattare una foto con la fotocamera integrata e Vasco Translator M3 tradurrà tutto quello che c’è scritto nella propria lingua madre.

L’utilizzo di Vasco Translator M3 consente inoltre di apprendere nuove lingue grazie all’app intuitiva che fornisce consigli per l’apprendimento di nuovi vocaboli e della relativa pronuncia, motivando l’utente in modo semplice e coinvolgente mostrando i progressi raggiunti.

Dal 2008 Vasco Electronics lavora costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei suoi prodotti affinché il numero di lingue supportate sia in costante aumento e la vasta expertise acquisita nel settore consenta di adattare i prodotti alle esigenze specifiche dei clienti.

A conferma degli standard di qualità offerti dall’azienda, i traduttori Vasco Electronics sono stati insigniti di numerosi riconoscimenti quali il Red Dot Design Award, unanimemente riconosciuto come l’”Oscar del design”, assegnato al Vasco Translator M3 nel 2021 che nello stesso anno ha ricevuto anche il New York Product Design award e il premio GLOMO. Tra i riconoscimenti ricevuti negli anni, l’azienda vanta inoltre il Good Design Award.