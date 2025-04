Adobe arricchisce Creative Cloud e Firefly con centinaia di novità

In occasione della conferenza sulla creatività MAX London, Adobe ha presentato oltre cento nuove innovazioni all’interno delle sue applicazioni Creative Cloud, progettate per consentire ai professionisti di lavorare più velocemente, con maggiore precisione e controllo. Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo in avanti per la più grande piattaforma creativa al mondo, grazie a miglioramenti delle prestazioni che funzionano fino a 5 volte più rapidamente e a nuove funzionalità che spaziano dall’esplorazione creativa all’esecuzione. I creator possono avviare facilmente i loro progetti con la funzione “Text to Pattern” in Illustrator, analizzare istantaneamente terabyte di filmati con “Media Intelligence” in Premiere Pro, modificare rapidamente con la funzione potenziata “Remove Background” in Photoshop e semplificare la selezione dei font grazie a oltre 1.500 nuovi font come Helvetica e Gotham. Le novità di intelligenza artificiale generativa basate su Firefly, integrate in Photoshop, Premiere Pro, Adobe Express, Illustrator e InDesign, offrono ai creativi strumenti per generare rapidamente immagini, video, grafiche e pattern, animare immagini statiche e trasformare lunghe sequenze video in clip ottimizzate per i social media.

Adobe ha annunciato anche la nuova applicazione Firefly, che offre ai creator uno strumento completo per l’ideazione, la creazione e la produzione di contenuti assistiti dall’intelligenza artificiale. Firefly integra i modelli di intelligenza artificiale generativa di Adobe, commercialmente sicuri, tra cui il nuovo modello Firefly Image Model 4, in grado di generare immagini estremamente realistiche, e il nuovo Firefly Video Model, permettendo ora ai creator di esplorare diversi stili estetici grazie a modelli forniti da partner come Google e OpenAI. Le nuove Firefly Boards, attualmente in beta pubblica all’interno dell’app Firefly, mettono a disposizione degli utenti uno spazio di lavoro basato sull’AI per la creazione di moodboard, l’esplorazione rapida di concept e l’ideazione collaborativa. Le ultime innovazioni di Firefly consentono di passare dal concept alla realizzazione più rapidamente, con maggiore flessibilità e precisione.

Adobe arricchisce Creative Cloud con strumenti innovativi e upgrade per la produttività

Adobe annuncia nuove potenti innovazioni basate sull’intelligenza artificiale nelle applicazioni Creative Cloud, progettate per offrire ai creativi strumenti che garantiscono velocità, controllo e precisione senza precedenti:

Gli aggiornamenti di Adobe Photoshop offrono una combinazione di maggiore velocità, suggerimenti più intelligenti e strumenti per lavorare con dettagli precisi. Tra le novità figurano funzionalità basate sull’intelligenza artificiale alimentata da Firefly, come Composition Reference in Text to Image , che consente un controllo creativo avanzato generando risorse con la stessa struttura e disposizione visiva di un’immagine di riferimento; Select Details , che rende più veloce e intuitiva la selezione di elementi come capelli, tratti del viso e abbigliamento; Adjust Colors , che semplifica il processo di regolazione della tonalità, saturazione e luminosità dei colori nelle immagini per modifiche cromatiche rapide e fluide; e un pannello Actions ripensato (in beta), che offre suggerimenti più intelligenti per ottimizzare i flussi di lavoro.

, che consente un controllo creativo avanzato generando risorse con la stessa struttura e disposizione visiva di un’immagine di riferimento; , che rende più veloce e intuitiva la selezione di elementi come capelli, tratti del viso e abbigliamento; , che semplifica il processo di regolazione della tonalità, saturazione e luminosità dei colori nelle immagini per modifiche cromatiche rapide e fluide; e un pannello ripensato (in beta), che offre suggerimenti più intelligenti per ottimizzare i flussi di lavoro. Gli aggiornamenti di Express introdotti da Adobea si basano su strumenti avanzati per video, animazioni e contenuti in linea con il brand, consentendo ai creator di fare di più con i loro design, illustrazioni e filmati. Tra le nuove funzionalità troviamo Clip Maker , che converte istantaneamente lunghi filmati in clip ottimizzate per i social; Dynamic Animation , che anima immagini statiche con un solo clic; Enhance Speech , che elimina i rumori di fondo per ottenere un audio pulito e di qualità professionale; Generate Video , che utilizza prompt testuali e visivi per generare b-roll personalizzati e sicuri per uso commerciale o filmati di sfondo; e Generate Similar , che consente di creare istantaneamente una moltitudine di variazioni di un’immagine di riferimento. Queste nuove funzionalità aiutano i professionisti della creatività a lavorare rapidamente su nuovi media, ampliando la portata e l’impatto dei loro contenuti, e rendono semplice per proprietari di piccole imprese, insegnanti, marketer e altri migliorare la qualità e l’efficacia delle loro risorse social, digitali e fisiche.

, che converte istantaneamente lunghi filmati in clip ottimizzate per i social; , che anima immagini statiche con un solo clic; , che elimina i rumori di fondo per ottenere un audio pulito e di qualità professionale; , che utilizza prompt testuali e visivi per generare b-roll personalizzati e sicuri per uso commerciale o filmati di sfondo; e , che consente di creare istantaneamente una moltitudine di variazioni di un’immagine di riferimento. Queste nuove funzionalità aiutano i professionisti della creatività a lavorare rapidamente su nuovi media, ampliando la portata e l’impatto dei loro contenuti, e rendono semplice per proprietari di piccole imprese, insegnanti, marketer e altri migliorare la qualità e l’efficacia delle loro risorse social, digitali e fisiche. Gli aggiornamenti di Illustrator introducono nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale, insieme a prestazioni più rapide. Le funzionalità Generative Shape Fill e Text to Pattern, alimentate da Firefly, aiutano i designer ad avviare il processo creativo e a personalizzare i concept secondo il proprio stile. L’accesso ai menu è ora più reattivo, consentendo ai designer di iniziare i loro progetti più rapidamente e completare le attività in tempi record. Inoltre, gli effetti più utilizzati di Illustrator sono ora fino a cinque volte più veloci.

è ora più reattivo, consentendo ai designer di iniziare i loro progetti più rapidamente e completare le attività in tempi record. Inoltre, Gli aggiornamenti di InDesign introducono nuove feature di generazione di immagini basate su Firefly, insieme a miglioramenti della produttività, come la possibilità di convertire facilmente i PDF in documenti InDesign. La funzione Generative Fill (beta) trasforma le grafiche vettoriali in opere d’arte partendo da semplici prompt testuali. Con Math Expressions , i creator possono inserire direttamente nei layout notazioni matematiche complesse.

introducono nuove feature di generazione di immagini basate su Firefly, insieme a miglioramenti della produttività, come la possibilità di convertire facilmente i PDF in documenti InDesign. La funzione (beta) trasforma le grafiche vettoriali in opere d’arte partendo da semplici prompt testuali. Con , i creator possono inserire direttamente nei layout notazioni matematiche complesse. Gli aggiornamenti di Lightroom introducono nuovi strumenti per l’editing e la condivisione delle foto, sia su desktop che nell’app mobile. La nuova funzione Select Landscape in Lightroom e Lightroom Classic aiuta i fotografi a rilevare automaticamente e creare maschere per elementi comuni dei paesaggi, come acqua, vegetazione, cielo e altro ancora. Inoltre, Lightroom Mobile e Web offrono nuove funzionalità per la condivisione. Gli upgrade alle Quick Actions semplificano il ritocco di foto di gruppo, garantendo precisione e controllo.

introducono nuovi strumenti per l’editing e la condivisione delle foto, sia su desktop che nell’app mobile. La nuova funzione in Lightroom e Lightroom Classic aiuta i fotografi a rilevare automaticamente e creare maschere per elementi comuni dei paesaggi, come acqua, vegetazione, cielo e altro ancora. Inoltre, Lightroom Mobile e Web offrono nuove funzionalità per la condivisione. Gli upgrade alle semplificano il ritocco di foto di gruppo, garantendo precisione e controllo. Gli aggiornamenti di Premiere Pro introducono strumenti per generare, modificare e cercare filmati a velocità straordinaria. La funzione Generative Extend , alimentata da Firefly, è ora disponibile in versione definitiva e pronta per la produzione, con supporto per video 4K e verticali. Media Intelligence aiuta gli editor a trovare clip rilevanti cercando tra terabyte di filmati in pochi secondi, mentre Caption Translation localizza istantaneamente i sottotitoli in 27 lingue.

introducono strumenti per generare, modificare e cercare filmati a velocità straordinaria. La funzione , alimentata da Firefly, è ora disponibile in versione definitiva e pronta per la produzione, con supporto per video 4K e verticali. aiuta gli editor a trovare clip rilevanti cercando tra terabyte di filmati in pochi secondi, mentre localizza istantaneamente i sottotitoli in 27 lingue. Gli aggiornamenti di Adobe Fresco introducono il nuovo tag “created without generative AI”, che può essere incluso nelle Content Credentials di un’immagine per tutelare i diritti dell’autore, oltre alla possibilità di collegare direttamente gli export ai propri account sui social media.

Inoltre, Adobe ha aggiunto oltre 1.500 dei font più popolari alle applicazioni di Creative Cloud tramite la libreria Adobe Fonts, inclusi Arial, Gotham, Helvetica e Times New Roman.

Agenti AI in Adobe Creative Cloud

Adobe ritiene che gli agenti AI diventeranno strumenti potenti e produttivi per i professionisti della creatività. L’azienda ha recentemente condiviso la sua visione sull’AI agentica e sta lavorando per offrire ai creator strumenti in grado di utilizzare il linguaggio naturale per accedere a oltre 1.000 azioni con un solo clic in Photoshop, aiutandoli a imparare nuove funzionalità e a gestire attività ripetitive, mantenendo il creator sempre al centro e pienamente al comando.

Il nuovo pannello Actions ripensato di Photoshop (beta) offre ai creator suggerimenti intelligenti che li aiutano a valutare diverse opzioni creative e a scegliere una serie di modifiche complesse da eseguire. Il pannello consente di applicare queste modifiche con un solo clic. Si tratta della base su cui verrà sviluppato il primo agente di intelligenza artificiale creativa di Photoshop

Adobe ha inoltre gettato le basi per flussi di lavoro video professionali basati su agenti AI in Premiere Pro grazie a Media Intelligence, che analizza i contenuti dei clip riconoscendo automaticamente oggetti e la composizione visiva delle inquadrature in ogni frame. Adobe prevede inoltre di introdurre l’intelligenza artificiale agentica in Adobe Express, trasformandolo in un partner creativo capace di aiutare utenti di ogni livello a creare con rapidità e semplicità contenuti visivi di grande impatto e a dare vita alle loro idee con facilità

Sostegno alla community creativa

Presentando le sue ultime innovazioni, Adobe ha invitato la comunità creativa a partecipare alla nuova iniziativa Creative Apprenticeship, pensata per aiutare la prossima generazione di creator a costruire le basi per la propria carriera. Adobe ha coinvolto centinaia di mentor e datori di lavoro in questa iniziativa, che offre ai partecipanti opportunità di apprendimento pratico, mentorship e esperienze concrete nel mondo del lavoro.

Adobe ha annunciato nuove misure di protezione per i creator, pensate per garantire che ricevano il giusto riconoscimento per il loro lavoro e per proteggerlo da usi impropri o rappresentazioni errate. Il lancio dell’app Adobe Content Authenticity, ora in beta pubblica, offre uno strumento gratuito che consente ai creator di scegliere quali informazioni associare al proprio lavoro tramite le Content Credentials. Tra queste, è inclusa l’identità verificata (alimentata da Verified su LinkedIn e account social). I creator possono inoltre aggiungere un tag alle proprie Content Credentials per dichiarare che non desiderano che i modelli di intelligenza artificiale generativa vengano addestrati utilizzando il loro lavoro

Adobe adotta l’approccio più creator-friendly all’intelligenza artificiale nel settore. Considera l’AI come uno strumento a supporto, e non in sostituzione, della creatività umana e ritiene che l’intelligenza artificiale generativa possa essere sviluppata in modo responsabile, partendo dal rispetto dei diritti dei creator.

Dichiarazioni

“Adobe si impegna a fornire ai creator i migliori strumenti per esprimere al massimo il loro potenziale, garantendo maggiore velocità, precisione, controllo, flessibilità e nuove straordinarie funzionalità creative“, ha dichiarato Deepa Subramaniam, Vice President, Product Marketing, Creative Cloud di Adobe. “Oggi stiamo portando agli utenti importanti miglioramenti nelle prestazioni delle app, funzionalità di produttività molto richieste e nuovissime funzionalità di intelligenza artificiale alimentate da Firefly, offrendo tutto ciò di cui hanno bisogno per dare vita alla loro creatività”.