AEP trasforma la stampante in un computer

I processi di etichettatura sono fondamentali per la gestione efficiente delle merci. Il loro impiego consente il controllo dinamico e veloce di ogni tipo di materiale, oggetti, alimenti, imballaggi di ogni dimensione, volume e peso, permettendo operazioni logistiche precise ed accurate. L’etichetta di materiali e semilavorati si è nel tempo evoluta fino ad incorporare un alto numero di informazioni essenziali per riconoscere e tracciare il contenuto, i componenti e l’origine. Le stampanti sono capaci di soddisfare le esigenze di ogni tipo di filiera grazie a velocissimi processori che elaborano in modo autonomo le informazioni, rispondono sempre più precisamente alle richieste dei consumatori, degli operatori professionali ed alle normative. La piattaforma software AEP (Application Enabled Printing), sviluppata dall’azienda giapponese SATO e integrata nelle sue stampanti intelligenti, permette di semplificare le operazioni di impostazione e di preparazione delle etichette evitando la possibilità di errori umani. Il processo di creazione è infatti completamente automatico e consente la programmazione dei contenuti dei diversi campi delle etichette indicando le regole di base a cui riferirsi per identificare il dato corretto da impostare.

Per questo motivo è una tecnologia utilizzata con successo nei settori più disparati: da quello manifatturiero a quello sanitario e della logistica in generale, dalla vendita al dettaglio al settore alimentare e della ristorazione (HORECA), dell’hospitality, healthcare e della GDO, come evidenziato nei seguenti esempi concreti.

Nel settore dalla ristorazione collettiva rende facili e veloci le operazioni di gestione degli alimenti in base alle normative HACCP (Hazard Analysys and Critical Control Points), con un tracciamento rigoroso e preciso di ingredienti base e semi lavorati, per conoscere e certificare il loro “status” in qualsiasi momento, anche ai fini ispettivi delle Autorità sanitarie e di controllo.

In Svezia la Swedish Sushi Chain, catena che prepara e confeziona sushi, ha scelto la tecnologia SATO con la quale stampa le proprie etichette multiformato comprensive sia dei dati comuni a tutte le altre unità operative che delle informazioni rilevate in locale quali peso, data di produzione e ingredienti, grazie all’interconnessione con scanner e bilance alimentari. Gli addetti possono così concentrarsi con cura nella preparazione delle ricette senza doversi preoccupare degli aspetti burocratici.

In ambito ospedaliero, per l’identificazione dei pazienti ricoverati, viene utilizzato un braccialetto sul quale sono stampati tutti i dati relativi alle patologie e i farmaci prescritti al fine di monitorarne lo stato di salute; in questo modo il personale sanitario è avvantaggiato e sollevato dal rischio di commettere errori. Grazie ad AEP, infatti, la stampante può interfacciarsi direttamente col database dell’ospedale per caricare/scaricare sia i dati relativi alle somministrazioni di farmaci.

Nel contrasto al Covid 19, le stampanti intelligenti con software AEP sono utilizzate come elemento centrale nel controllo accessi in aziende e strutture ospedaliere. Collegate a rilevatori di temperatura e scanner facciali, memorizzano i dati relativi alle condizioni della persona e stampano etichette che vengono utilizzate come badge individuale per l’autocertificazione del proprio status sanitario da parte di dipendenti e visitatori.

Nella grande distribuzione gli operatori necessitano di una produzione massiva e continua di etichette dovendo spesso ri-etichettare le merci a seguito di lavorazioni interne. Pensiamo ad esempio ai preparati freschi da banco quali panetteria e gastronomia dove le etichette vengono stampate con la semplice pressione su un’icona grafica del prodotto nel touch-screen. Tutti i dati sono presenti in un data base centralizzato, secondo gli standard stabiliti in azienda, e scaricati sulla periferica locale in modo che ogni punto vendita possa etichettare le merci nella stessa modalità riportando, oltre al prezzo, le informazioni relative ai composti ed ingredienti utilizzati, allergeni, data di scadenza ed eventuali campagne promozionali. La soluzione AEP in questo caso rende la stampante intelligente e capace, ad esempio, di impostare autonomamente sconti personalizzati da applicare in particolari giorni della settimana, per tutti i clienti oppure per i soli possessori di fidelity cards, stampando quindi etichette “dinamiche”.

In merito alle caratteristiche tecniche delle stampanti, è interessante sottolineare che possono essere collegate a periferiche, come scanner piani e a pistola, bilance di precisione, tastiere per l’input manuale e rilevatori di temperatura, costituendo un potente sistema di raccolta dati, codificati sia nei codici a barre che nei dispositivi RFID, per garantire ai sistemi logistici, automatizzati o manuali, rilevamento, tracciamento e rapida analisi dei contenuti. Le stampanti sono totalmente autonome, dotate anche di schermi tattili, mobili e fisse, e aiutano l’utilizzatore a realizzare etichette di svariate dimensioni per qualsiasi tipo di merce, con estrema precisione e senza sprechi di carta.

“La soluzione AEP trasforma la stampante SATO in un computer, permettendole di gestire con flessibilità i dati variabili delle etichette ed eliminando la possibilità dell’errore umano, il tutto però senza i tipici costi di installazione e gestione di un PC.” afferma Domenico Cianferri, direttore di SATO Italia “La suite AEP è inclusa in stampanti industriali, di medie dimensioni e portatili, e si presta quindi ad essere usata in diversi settori. Quando si parla di AEP i vantaggi sono decisamente concreti: aumento della capacità produttiva, massima ottimizzazione dei processi aziendali ed un notevole risparmio sui costi di formazione del personale addetto che non deve più usare un computer a livello locale”.