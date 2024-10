Al regalo di Natale ci pensa Epson!

Si avvicina dicembre ed è tempo di doni e, come ogni anno, il pensiero di tutti è quale regalo di Natale fare ad amici e parenti. Epson suggerisce un regalo tecnologico che sia utile o che unisca la famiglia per divertirsi insieme. Per gli appassionati di cinema propone i mini videoproiettori smart EF-21 e EF-22, pensati per l’intrattenimento a casa: piccoli, di design, con Google TV integrata. Per chi, invece, ha bisogno di stampare, magari per i figli che vanno a scuola o per il proprio lavoro, suggerisce le stampanti della linea EcoTank ET-2870 e ET-3850, dotate di capienti serbatoi di inchiostro.

“I punti di forza di questi prodotti”, afferma Renato Salvò, Senior Business Manager Consumer Products di Epson Italia, “sono l’innovazione, le prestazioni, la praticità e la facilità di utilizzo: sono quindi ideali per diventare un regalo di Natale utile ed apprezzato“.

Mini videoproiettori smart EF-21 e EF-22: un regalo di Natale originale, piccolo, potente e facile da portare in giro

I mini videoproiettori laser smart EF-21 e EF-22 della linea EpiqVision rappresentano un’idea regalo di Natale davvero originale e adatto a tutti: sono compatti, colorati e possono essere facilmente trasportati a casa di amici e parenti ogni volta che si vuole condividere un film, un evento sportivo o un gioco.

Entrambi i modelli sono facili da configurare – grazie alla messa a fuoco automatica, la correzione trapezoidale, il rilevamento degli ostacoli e l’adattamento allo schermo – e proiettano immagini fino a 150 pollici. Sono dotati di Google TV integrata, che offre accesso a un catalogo di oltre 400.000 film e serie TV tramite app e abbonamenti e, grazie al Chromecast integrato, è possibile eseguire giochi e contenuti di diverso genere come film e foto presenti sui dispositivi Android e iOS, nonché da PC Mac, Windows e Chromebook.

Il modello EF-21 è bianco, mentre EF-22 è disponibile in nero o blu metallizzato ed è inoltre provvisto di un supporto che permette di orientarlo facilmente per proiettare le immagini in diverse direzioni, perfino sul soffitto.

I proiettori Epson con tecnologia 3LCD di Epson, producono immagini di elevata qualità con ombre profonde e neri ben definiti, e integrano funzioni automatiche (messa a fuoco, correzione trapezoidale, rilevamento degli ostacoli, adattamento allo schermo), per una proiezione fino a 150 pollici.

Prezzo da: 913,99 Euro IVA inclusa

ET-2870 e ET-3850: per stampare senza pensieri

Un’altra originalissima idea regalo di Natale è una stampante multifunzione. Epson propona due multifunzione 3-in-1 della linea EcoTank, la gamma che con oltre 100 milioni di esemplari venduti nel mondo ha rivoluzionato il concetto di stampa: via le cartucce per fare spazio a capienti serbatoi ricaricabili con pratici flaconi. Il risultato è una maggiore autonomia di stampa, un risparmio fino al 90% sul costo pagina e una riduzione della produzione di materiali di consumo, a beneficio dell’ambiente. Dotati di tecnologia inkjet Epson Heat Free, offrono connettività Wi-Fi e Wi- Fi Direct, per stampare direttamente da cellulari, tablet e laptop per una maggiore comodità. Per maggiore praticità e risparmio con alcuni modelli EcoTank è possibile attivare il servizio di abbonamento ReadyPrint che prevede il noleggio della stampante e la consegna dell’inchiostro direttamente a casa prima che finisca.

Le Multifunzione Epson EcoTank ET-2870 e ET-3850 stampano, scansionano e copiano offrendo al contempo risparmio e praticità, grazie ai serbatoi ricaricabili con flaconi di inchiostro per ridurre sino al 90% il costo pagina. Si riduce anche il consumo energetico con la tecnologia Epson Heat Free.

Altre caratteristiche: design compatto, display LCD a colori, Wi-Fi e Wi- Fi Direct , App Epson Smart Panel.

Prezzo da: 279,99 Euro IVA inclusa