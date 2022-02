Allied Telesis migliora usabilità e controllo per gli utenti VMS

Allied Telesis, specialista globale nelle soluzioni di connettività e negli strumenti avanzati di rete, ha reso disponibile un nuovo plug-in per la soluzione Systems XProtect di Milestone, fornitore leader di software di gestione video su piattaforma aperta. Il plug-in semplifica la gestione di rete e telecamere IP per il personale di sicurezza, integrando controlli comuni nell’interfaccia grafica di XProtect Video Management Software (VMS).

Una distribuzione affidabile dei dati delle telecamere è un requisito cruciale della maggior parte dei sistemi di videosorveglianza. Tuttavia, questa stessa affidabilità può rappresentare un problema significativo poiché tali sistemi sono spesso installati in luoghi remoti e ambienti difficili. Se una telecamera remota non reagisce più e non invia nessun segnale video, la soluzione più comune consiste in un riavvio del dispositivo da parte del personale in loco.

Il plug-in di integrazione di Milestone di Allied Telesis allevia questo lavoro permettendo ai dispositivi video di essere riavviati direttamente dall’interfaccia di gestione XProtect Smart Client. Combinato con numerose altre utili funzioni, il plug-in migliora i tempi di attività semplificando la risoluzione dei problemi, aumentando affidabilità e usabilità del sistema.

Il plug-in di integrazione di Milestone Systems di Allied Telesis consente un funzionamento più semplice del VMS, fornendo un comodo accesso alle funzioni di gestione degli switch Power over Ethernet (PoE) di Allied Telesis all’interno di XProtect, come ad esempio:

Controllo e gestione dell’assegnazione di potenza PoE

Attribuzione e tracciabilità delle associazioni telecamera/porta

Abilitazione e disabilitazione delle porte dello switch

Ciclo di alimentazione PoE per riavviare una telecamera malfunzionante

Limitazione dell’accesso alle porte a un singolo dispositivo, con un semplice clic per attivare la Port Security

Come sottolineato in una nota ufficiale da Rahul Gupta, Chief Technology Officer di Allied Telesis: «Siamo lieti di proporre un’integrazione che migliora usabilità e controllo per gli utenti VMS. Siamo riconosciuti leader nel video networking; insieme ad altre innovazioni, come il Continuous PoE, le nostre soluzioni sono più facili da implementare e da utilizzare, elemento di indiscutibile valore per system integrator e utenti».

Gli switch Allied Telesis PoE che supportano il plug-in VMS sono:

x930Switch stackable di distribuzione con Continuous PoE

x230Switch Gigabit Edge gestiti

FS980MSwitch Fast Ethernet Edge

GS970MSwitch Gigabit Edge

IE340Switch industriali con Continuous PoE

Milestone Systems ha un esteso programma di verifica per i plug-in per garantire che siano pienamente compatibili con i loro strumenti di gestione e ha approvato il plug-in Allied Telesis con XProtect Essential+ 2020 R2, disponibile gratuitamente sul Milestone Marketplace o sul sito di Allied Telesis.