AMD presenta la scheda grafica Radeon PRO W6000 Series e le Mobile Workstation GPUs

AMD ha annunciato alcune novità introdotte nella linea grafica per workstation AMD Radeon PRO W6000 Series Desktop e Mobile, progettate per offrire prestazioni eccezionali, stabilità e affidabilità agli utenti professionali, tra cui progettisti CAD, ingegneri e office knowledge worker.

Basate sulla riconosciuta architettura grafica AMD RDNA 2 e sulla tecnologia di processo 6nm, le nuove soluzioni includono la scheda grafica Radeon PRO W6400 desktop, progettata per offrire una combinazione di performance ed efficienza per i carichi di lavoro moderni e le GPU Radeon PRO W6500M e Radeon PRO W6300M che assicurano prestazioni affidabili per alimentare le workstation mobili professionali di nuova generazione.

Scheda grafica AMD Radeon PRO W6400 – Offrendo una combinazione ideale di performance ed efficienza a un prezzo accessibile, la nuova scheda grafica è ottimizzata per le esigenze odierne dei più diffusi carichi di lavoro CAD e office in un design compatto che può essere facilmente integrato nei moderni desktop di piccolo formato. Rispetto alla generazione precedente, la nuova scheda grafica offre prestazioni fino a tre volte superiori in Autodesk AutoCAD 2022 nei test di rotazione dell’orbita 3D in modalità shaded.

GPU AMD Radeon PRO W6500M e W6300M – Le GPU AMD Radeon PRO W6500 e AMD Radeon PRO W6300 utilizzano fino a 8 MB di tecnologia AMD Infinity Cache memory per offrire frame rate di visualizzazione estremamente elevati, affidabilità e prestazioni eccezionali per applicazioni professionali su mobile workstation.

La scheda grafica AMD Radeon PRO W6400 sarà disponibile dal primo trimestre del 2022, a partire da un SEP di 229 dollari. Le GPU AMD Radeon PRO W6500M e Radeon PRO W6300M saranno disponibili in sistemi OEM pre-built in alcuni paesi nel corso dell’anno.