Analog Devices tiene sotto controllo la salute delle batterie primarie

Analog Devices presenta l’LTC3337, un dispositivo per il controllo dello stato di salute (SOH) delle batterie primarie (non ricaricabili) con tecnologia nanoPower, progettato per essere collegato in serie alla batteria primaria e con una minima caduta di tensione. Il Coulomb counter brevettato, con range dinamico illimitato, misura la scarica della batteria e l’archivia in un registro interno accessibile tramite un’interfaccia I2C. Il consumo della corrente di riposo di appena 100nA consente di prolungare la durata della batteria.

L’LTC3337 di Analog Devices consente anche il monitoraggio dello stato di salute e fornisce informazioni tramite l’interfaccia I2C: tensione, impedenza e temperatura della batteria. Per sfruttare un’ampia gamma di batterie primarie, il limite della corrente di picco di ingresso è selezionabile mediante pin in un intervallo compreso tra 5mA e 100mA. Questo permette al circuito integrato di presentare alla batteria un profilo di carico che le consente di fornire la capacità massima, a prescindere dal carico effettivo, con conseguente prolungamento della durata della cella. L’LTC3337 è la soluzione ideale per applicazioni a cella primaria che richiedono un’alimentazione occasionale, come applicazioni in siti remoti, serrature elettroniche o rilevatori di rottura vetro. Il dispositivo è utilizzabile anche per le applicazioni a batteria ricaricabile.

Caratteristiche principali dell’LTC3337 di Analog Devices:

Intervallo tensioni di ingresso da batteria: da 1,8 V a 5,5 V

Corrente di riposo 100nA

8 valori per il limite della corrente di picco di ingresso dalla batteria primaria: 5mA/10mA/15mA/20mA/25mA/50mA/75mA/100mA

Monitoraggio dello stato di salute della batteria primaria Coulomb counter (Q) integrato, monitoraggio della tensione (V), impedenza (Z) e temperatura (T) della batteria



