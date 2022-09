Albentia Systems: corso gratuito per operatori wireless a Salerno

Albentia Systems, produttore spagnolo di apparecchiature wireless per reti di accesso, propone mercoledí 28 di Settembre a Salerno una nuova edizione del corso di formazione tecnica gratuito #mondoWISPItalia. La formazione é rivolta agli operatori wireless -WISP- che vogliono imparare a come ottenere il massimo rendimento dalle proprie apparecchiature e per offrire il miglior servizio ai propri clienti.

Durante il corso verrá spiegato come implementare le reti wireless di ultimo miglio, come proteggere la rete dalle interferenze, la gestione della rete e come scegliere l’attrezzatura ottimale per ogni distribuzione utilizzando i dispositivi wireless di Albentia Systems.

Inoltre, l’azienda mostrerá le prossime novitá che lancerá sul mercato.

I partecipanti, oltre a poter condividere la giornata con il direttore di Ingegneria e con altri membri del team di Albentia Systems, avranno accesso a offerte speciali per attrezzature e potranno godere di un accesso prioritario alle ultime novitá.

Il programma sarà il seguente:

9:00 – 9:15 – Ricevimento e benvenuto.

9:15 – 11:00 – Radio Workshop – Comprendi i vantaggi della tecnologia aerDOCSIS multi-carrier e dimensiona la tua rete:

Di quanti vettori ho bisogno in ogni zona?

aerDocsis vs Wi-Fi?

11:00 – 11:30 – Pausa caffé.

11:30 – 13:30 – Interferenze nel 5GHz e meccanismi di protezione aerDOCSIS:

Quali strumenti ho per combattere le interferenze?

13:30 – 15:00 – Pranzo.

15:00 – 16:30 – Qualitá del servizio aerDOCSIS:

Sistemi di framing nativi vs emulazione di frame.

QoS reale rispetto alla prioritá del traffico.

Provisioning avanzato.

16:30 – 17:00 – Nuovi prodotti e roadmap di aerDOCSIS.

17:00 –Chiusura evento e saluti.

Quando: Mercoledì 28 Settembre.

Dove: Hotel Novotel Salerno Est Arechi, Salerno (Via Generale Clark, 49).

Albentia Systems ha giá aperto il periodo di registrazione. PRENOTA SUBITO IL TUO POSTO, poiché sono limitati. Gli interessati devono inviare una email a marketing@albentia.com indicando il nome del proprio WISP, nome e cognome, email e regione oppure tramite questo link: http://www.albentia.com/mondowisp-salerno/