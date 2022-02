AppSheet e Scandit: app no-code per la scansione ad alte prestazioni

Scandit, specialista nella Smart Data Capture, annuncia di aver siglato una partnership con AppSheet per integrare la scansione ad alte prestazioni di codici a barre e QR all’interno della piattaforma di sviluppo no-code. Grazie a questa integrazione, anche chi non ha esperienza di programmazione può creare in modo rapido potenti app web o per dispositivi mobili che sfruttano le migliori funzionalità di scansione di codici a barre e QR.

Le applicazioni mobile aiutano a migliorare incredibilmente la produttività sul campo o in back office. Tuttavia, sia le grandi che le piccole aziende spesso trovano che lo sviluppo di applicazioni personalizzate, attraverso la tradizionale programmazione basata sul codice, sia troppo costoso, lungo e complesso.

Le app AppSheet, basate sulla piattaforma Smart Data Capture di Scandit, sono più facili e veloci da sviluppare e rendere disponibili, rispetto alle tradizionali app abilitate alla scansione. Utilizzando applicazioni no-code per la scansione su dispositivi mobile Android e iOS, le aziende possono ridurre i costi eliminando la necessità di dispositivi dedicati alla scansione, mantenendo o addirittura superando la velocità di scansione e l’affidabilità dell’hardware.

“AppSheet permette anche a chi non ha esperienza di programmazione di creare applicazioni che risolvono problemi aziendali critici, il tutto senza scrivere una sola riga di codice. Siamo entusiasti di integrare le capacità di scansione dei codici a barre e QR di Scandit all’interno della piattaforma AppSheet per portare maggiore efficienza nei flussi di lavoro aziendali”, ha dichiarato Praveen Seshadri, Distinguished Software Engineer di Google e founder & former CEO di AppSheet.

Nitin Gupta, VP, Partnerships & Customer Success di Scandit, commenta: “Siamo entusiasti della partnership con AppSheet poiché, grazie all’integrazione della piattaforma no-code AppSheet e l’SDK per la scansione di codici a barre di Scandit, offriamo nuove opportunità di ridurre il tempo necessario per lanciare un’app pronta per la scansione”.

Le possibilità di automatizzare compiti di routine e a basso valore sono numerose. Per esempio, in ambito retail, le app no-code per la scansione possono automatizzare le operazioni del punto vendita, sia che si tratti del processo di order fulfillment, del ritiro a bordo strada o della gestione degli inventari di magazzino.

Grazie a Scandit, le prestazioni di scansione di un’app no-code sviluppata attraverso AppSheet sono garantite, anche in condizioni difficili, quali: scarsa illuminazione, riflessi, angolazioni scomode e codici a barre o QR danneggiati. La scansione è possibile ovunque, con o senza una una connessione di rete.