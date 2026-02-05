ASUS annuncia il nuovo ExpertCenter PB64, un mini PC da 1,35 litri basato su processori desktop Intel® Core™ Ultra 7 (Serie 2) e Grafica Intel. Pronto ad accogliere CPU da 35 a 65 watt, questo versatile mini PC supporta fino a tre unità di archiviazione, tra cui due SSD PCIe Gen 4, mentre le memorie DDR5-6400MHz garantiscono la massima fluidità ed efficienza in ogni situazione. ExpertCenter PB64 è in grado di gestire fino a quattro display tramite due connessioni DisplayPort, una porta USB4 Type-C e una porta configurabile (DisplayPort, HDMI o VGA). Disponibile nei colori nero e bianco, questo nuovo mini PC dispone, come optional, anche di un modulo impilabile per unità ottiche.

Prestazioni di livello desktop

Il mini PC ExpertCenter PB64 è equipaggiato con i più recenti processori Intel Core Ultra (Serie 2) e grafica Intel, che gli consentono di gestire facilmente le più diverse attività in ambito business. Questi processori, infatti, sono in grado di offrire prestazioni multithread fino a 1,29 volte superiori rispetto alle CPU della generazione precedente, mentre il supporto di CPU da 35 a 65 W rende questo mini PC ancora più flessibile.

Potenza in formato compatto e semplicità d’aggiornamento

Il nuovo ExpertCenter PB64 misura soli 175 x 175 x 44,2 mm ed è disponibile nei colori nero e bianco per adattarsi al meglio ai più diversi ambienti, tra cui uffici, ospedali e retail. Le dimensioni contenute, inoltre, ne consentono una facile collocazione anche in spazi ridotti e persino all’interno delle soluzioni per il digital signage e dei chioschi digitali. Il supporto in dotazione e la compatibilità VESA assicurano poi estrema flessibilità nel montaggio. Il design toolless dello chassis, inoltre, consente un facile accesso ai componenti per eventuali aggiornamenti della memoria e degli SSD.

Ampie doti di connettività per garantire massima flessibilità

Questo mini PC è dotato di otto porte USB ad alta velocità, il numero più elevato nella sua categoria, tra cui USB Type-C 3.2 Gen 1, USB Type-A Gen 1 e USB 2.0 sui pannelli anteriore e posteriore e dispone di una porta configurabile a scelta, come HDMI®, VGA, COM, DisplayPort o LAN. La scheda grafica Intel UHD, inoltre, garantisce immagini 4K UHD di alto livello su diversi display (fino a quattro) tramite le porte sopra citate, rendendo il nuovo ExpertCenter PB64 adatto anche per applicazioni industriali e commercial.

Prestazioni wireless superveloci

Sul fronte della connettività spiccano poi l’Intel WiFi 7 e il Bluetooth® 5.4, che supportano rispettivamente fino a 16 dispositivi per riunioni online fluide, trasferimenti rapidi di file e connessioni stabili e sicure con periferiche, sensori e tag negli ambiti industriali e retali.

Funzionalità di sicurezza

La presenza di uno slot Kensington lock scoraggia i furti fisici, mentre un allarme da intrusione avvisa gli amministratori se lo chassis è stato aperto dall’ultimo avvio, a tutela della sicurezza del dispositivo e dei dati.

Progettato per garantire affidabilità e durata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

I mini PC ASUS sono in grado di operare anche nelle condizioni più difficili. Testati per soddisfare i rigorosi standard di affidabilità di livello militare MIL-STD-810H degli Stati Uniti, resistono a temperature estreme, ad elevate altitudini, all’umidità, alle vibrazioni e a ripetuti test di caduta, garantendo prestazioni costanti in ogni condizione. Progettati per operare 24 ore su 24, i mini PC ASUS sono dotati di strumenti di gestione IT integrati che aiutano a ridurre i costi di manutenzione e a migliorare l’efficienza operativa delle aziende.