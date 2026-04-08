ASUS UGen300: la prima soluzione USB al mondo che aggiunge un motore IA al PC

ASUS presenta UGen300, il primo dispositivo USB al mondo progettato per dotare PC con Windows e Linux e dispositivi Android di un vero e proprio “motore” dedicato all’IA.

L’intelligenza artificiale diventa personale, privata e offline

Per superare il vincolo della connettività a Internet e la problematica del trasferimento dei propri dati sul cloud, ASUS UGen300 porta la potenza di calcolo necessaria direttamente nelle mani dell’utente. Una volta inserita nella porta USB-C, infatti, il dispositivo permette di gestire localmente sul proprio dispositivo attività IA avanzate, come l’elaborazione di testi complessi, il riassunto automatico di video o il riconoscimento vocale in tempo reale, garantendo la massima sicurezza ed evitando di dover sottoscrivere abbonamenti mensili.

Un concentrato di potenza ed efficienza

Nonostante le dimensioni tascabili (105 x 50 x 18 mm), ASUS UGen300 racchiude il processore Hailo-10H, capace di offrire 40 TOPS di potenza di calcolo ed è ottimizzata per l’IA generativa, consentendo di gestire sia l’elaborazione di modelli linguistici (LLM) sia le attività di analisi visiva (VLM), come il riconoscimento di oggetti o la descrizione automatica di immagini. ASUS UGen300 vanta, inoltre, 8GB di memoria LPDDR4 dedicata, che assicura l’esecuzione anche di carichi di lavoro impegnativi senza pesare sulle risorse del computer. Un altro aspetto da non trascurare è quello dell’efficienza, visto che il dispositivo consuma appena 2,5 Watt durante le operazioni più comuni.

Semplicità plug-and-play

Nata per essere universale, ASUS UGen300 è una soluzione plug-and-play dotata di interfaccia USB 3.1 Gen 2 Type-C®, compatibile con Windows, Linux e Android. Sebbene l’estrema facilità d’uso la renda perfetta per il mercato consumer e per il mondo della scuola e dell’università, questa soluzione rappresenta uno strumento che può essere utilizzato anche dai professionisti, supportando i principali standard del settore come TensorFlow, PyTorch e ONNX. Per accelerare ulteriormente i tempi di sviluppo, sarà presto disponibile l’utility UGen, che permetterà una validazione rapida dei progetti grazie a oltre 100 modelli pre-addestrati, mentre per scenari di integrazione industriale e professionale, è prevista anche una versione del dispositivo in formato M.2.

La community di sviluppatori Hailo, infine, mette a disposizione ulteriore materiale, tra cui tutorial, design reference e molto altro.

DISPONIBILITÀ & PREZZI

La disponibilità è prevista entro l’estate, mentre i prezzi al pubblico non sono ancora stati resi noti.