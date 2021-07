Atlona: nuovo estensore HDMI e USB a parete

Atlona, un’azienda di Panduit, rende l’estensione del segnale AV e USB ancora più accessibile per le aule e le piccole sale riunioni con il lancio dell’estensore a parete AT-OME-EX-WP-KIT-LT. Disponibile da subito, il nuovo kit trasmettitore/ricevitore estende il video 4K/UHD HDMI®, l’audio incorporato, l’alimentazione, i segnali di controllo e i dati USB su HDBaseT per le videoconferenze, l’apprendimento a distanza e molte altre applicazioni.

Il più recente prodotto di estensione della serie Omega di Atlona di soluzioni di integrazione AV per spazi di lavoro moderni e ambienti di riunione, l’OME-EX-WP-KIT-LT offre la ricca funzionalità di base del popolare AT-OME-EX-WP-KIT di Atlona in una configurazione a prezzo inferiore ottimizzata per piccoli spazi con requisiti di estensione più brevi.

“Il nostro attuale OME-EX-WP-KIT è ideale per fornire il trasporto del segnale a lunga distanza con una discreta connettività AV in grandi spazi come le aule e gli auditorium, ma le sue capacità di estensione di 330 piedi non sono necessarie in ambienti AV più piccoli come le aule,” ha sottolineato David Shamir, Vice Presidente del Product Management di Atlona. “L’OME-EX-WP-KIT-LT offre un’opzione conveniente per le stanze più piccole, offrendo la stessa ricchezza di funzioni e l’estetica discreta che ha reso la versione precedente la scelta preferita dai system integrator e dagli utenti finali.”

L’OME-EX-WP-KIT-LT estende i segnali dati HDMI 1080p60 e USB fino a 70 metri su HDBaseT, mentre il video HDMI 4K/UHD – a 60 Hz con sottocampionamento croma 4:2:0, o 30 Hz con 4:4:4 – può essere esteso fino a 40 metri. La conformità HDCP 2.2 permette il trasporto di contenuti protetti.

Le capacità di estensione USB 2.0 dell’OME-EX-WP-KIT-LT lo rendono ideale per applicazioni soft codec e conferenze basate sul web. Supportando un PC host e una periferica al trasmettitore, più due porte per le periferiche al ricevitore, l’estensore può facilmente integrare un PC e un vivavoce o un microfono vicino al presentatore con una telecamera o una soundbar su un display montato a parete in un’altra parte della stanza. Il kit può anche fornire un’estensione AV e USB per un display touch-enabled, consentendo il controllo remoto del PC su un leggio o un’altra posizione.

Il trasmettitore AT-OME-EX-TX-WP-LT, incluso nel kit, è caratterizzato da un fattore di forma di una piastra da parete a un solo attacco, poco ingombrante, con kit di finiture bianche e nere intercambiabili, che consente un’installazione poco appariscente e a incasso in pareti e scatole da pavimento o mobili come leggii e scrivanie. Il corrispondente ricevitore AT-OME-EX-RX-LT misura solo circa 2,50 cm di altezza e può essere installato discretamente dietro un display o sopra un proiettore con l’hardware di montaggio a superficie incluso.

L’alimentazione del trasmettitore è fornita in remoto tramite HDBaseT dal ricevitore, semplificando il cablaggio e massimizzando la flessibilità di installazione. Un indicatore LED sul trasmettitore permette una rapida conferma visiva del collegamento HDBaseT tra il trasmettitore e il ricevitore, mentre un software gratuito fornisce in tempo reale lo stato del collegamento e informazioni dettagliate sul segnale HDBaseT e HDMI.

Come altre soluzioni della serie Omega, l’OME-EX-WP-KIT-LT è coperto dalla garanzia di 10 anni di Atlona.