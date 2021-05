Panduit lancia un nuovo rack a 4 montanti dalla profondità regolabile e progettato per ospitare le apparecchiature di rete tipiche degli ambienti di Data Center. Il rack combina la stabilità di un armadio con la pratica accessibilità di un rack aperto per fornire all’utente la massima flessibilità durante la progettazione dell’infrastruttura di rete.

L’aggiornamento delle apparecchiature attive nelle sale di telecomunicazione e nei Data Center spesso richiede un rack più profondo. Il sistema rack a 4 montanti a profondità regolabile di Panduit offre la massima versatilità con un singolo codice prodotto. I fori aggiuntivi nei montanti consentono l’installazione di vari accessori, come staffe per PDU, staffe per patch panel verticali e staffe di fissaggio verticali per creare più configurazioni.

Con questo rack regolabile per le aziende è possibile adattare la profondità in base alle esigenze di rete. Ogni rack ha 39 diverse opzioni di profondità da 58,4 cm a 106,7 cm, con incrementi di 1,3 cm. Ciò fornisce una grande varietà di soluzioni mantenendo gli armadi puliti e organizzati. Il rack regolabile può essere assemblato in pochi minuti ed è fornito di una funzione di autosquadratura, con otto diverse posizioni di messa a terra, completamente integrate negli angoli della struttura. I piedini di sostegno del rack sono rivolti verso l’interno per ridurre l’ingombro in profondità e migliorare la sicurezza (es. si evitano pericoli di inciampo). Il design aperto, inoltre, ottimizza il flusso d’aria attorno al rack e al suo interno.

La numerazione delle unità rack dal basso verso l’alto consente di identificare rapidamente gli spazi per accelerare l’installazione dei componenti di connettività. Disponibile in bianco e nero, ha una struttura in acciaio saldato e una capacità di carico di 907 kg.