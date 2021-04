Avaya e RingCentral hanno annunciato la disponibilità di nuove funzionalità per Avaya Cloud Office by RingCentral evidenziando la crescita costante del tasso di adozione dei clienti.

Ora disponibile in 13 Paesi, Avaya Cloud Office è una soluzione Unified Communications as a Service (UCaaS) che riduce i costi e la complessità, consentendo ai dipendenti di effettuare chiamate e connettersi attraverso qualsiasi dispositivo e da qualsiasi ambiente di lavoro.

Quasi il 72% delle aziende ha ripensato il proprio modo di lavorare e il 74% afferma di aver concentrato la propria attenzione sulla unified communications a causa della pandemia. Sono però numerose le organizzazioni che non sono riuscite a dotarsi di una soluzione di comunicazione unificata basata su cloud in grado di soddisfare le esigenze dei dipendenti che lavorano da uffici dislocati in diverse parti del mondo e che utilizzano più dispositivi.

Avaya Cloud Office: la parola ai clienti

Alta California Regional Center (ACRC) è una società senza scopo di lucro che assiste oltre 25.000 persone con disabilità intellettive, fisiche e problemi dello sviluppo.

ACRC ha scelto Avaya Cloud Office per consentire ai 600 dipendenti che operano in 9 sedi diverse di migrare da un sistema telefonico on premise a una soluzione di comunicazione cloud più flessibile sempre assicurando i servizi di cura agli assistiti e alle loro famiglie.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Phil Adams, IT Engineer, ACRC: «Abbiamo scelto di collaborare con un player del settore che fosse solido come una roccia. Con Avaya sapevamo di andare sul sicuro grazie alla loro soluzione cloud. È stato fantastico lavorare con loro dall’inizio alla fine. Avaya ci ha aperto gli occhi su ciò che è possibile fare durante e dopo la pandemia per trasformare il modo in cui lavoriamo. Ora che abbiamo installato Avaya Cloud Office, stiamo rivalutando le nostre policy sul lavoro a distanza nel lungo periodo. I nostri clienti dipendono da noi per i servizi di assistenza e di cura, legati o meno all’emergenza pandemica. Adesso i nostri team possono comunicare e collaborare molto più velocemente rispetto a prima e questo aiuta le persone che ricevono la nostra assistenza a sentirsi più sicure nel comunicare con noi. Allo stesso tempo, stiamo realizzando notevoli risparmi di costi e migliorando la nostra produttività. È un vantaggio per tutti».

Nuove feature e funzionalità in un pacchetto “su misura”

Avaya Cloud Office continua a integrare nuove feature e funzionalità che vengono offerte in un pacchetto flessibile e affidabile:

Team Connect: consente agli utenti di raggiungere rapidamente i gruppi di lavoro con cui interagiscono più di frequente, nel modo più facile, sia sul cellulare, attraverso un’app, che dal desktop. Questa funzionalità consente di avviare conversazioni dal calendario delle riunioni di Avaya Cloud Office utilizzando il desktop o il cellulare grazie ad un semplice tocco sull’icona accanto al calendario. Team Connect differenzia Avaya Cloud Office da soluzioni alternative grazie ad una accessibilità intuitiva con un solo clic.

Layout dei tasti personalizzabile: gli utenti dei dispositivi Avaya J- Series possono configurare e personalizzare il layout dei tasti del telefono, una funzionalità particolarmente utile per chi desideri continuare a utilizzare i dispositivi endpoint esistenti. Un’interfaccia utente grafica intuitiva rende facile la configurazione e ancor più semplice l’utilizzo.

Integrazione con Salesforce: le chiamate in entrata e in uscita, nonché i controlli delle chiamate, sono abilitati in modo nativo all’interno della piattaforma Salesforce.

Amministrazione multi-account: centralizza l’accesso per più account, consentendo a un singolo utente di accedere e passare da un numero di account all’altro tramite il portale di gestione. Questo rende la gestione di più clienti più semplice che mai per partner e agenti.

Cartelle delle conversazioni: le cartelle delle conversazioni con codice colore vengono utilizzate per raggruppare e ordinare i messaggi importanti per un recupero più rapido delle informazioni e un maggiore controllo sull’accesso alle conversazioni precedenti. Questa funzionalità è particolarmente importante quando i messaggi contengono informazioni dettagliate, istruzioni o contenuti a cui si fa spesso riferimento.

Secondo Elka Popova, Vice President – Information & Communications Technologies, Frost & Sullivan: «Avaya Cloud Office si è evoluto in modo significativo nell’ultimo anno e ha consentito a molte aziende di migrare con successo al cloud e ottenere l’agilità necessaria per resistere alle pressioni dell’attuale contesto socio economico. È probabile che le nuove funzionalità di Avaya Cloud Office offrano notevoli vantaggi in termini di produttività ed efficienza sia agli utenti finali che agli amministratori IT. Avaya Cloud Office consente ad aziende e organizzazioni di tutte le dimensioni di migrare facilmente dai sistemi on premise per accedere ai vantaggi delle comunicazioni cloud».

Diversi enti e istituzioni deputate alla formazione hanno adottato Avaya Cloud Office per centralizzare e semplificare le comunicazioni e per mantenere connessi i docenti e gli studenti. Fondata nel 1897, la Lincoln Memorial University ha aperto diversi campus in due stati USA e ha scelto Avaya per trasformare digitalmente la propria attività.

Per Michael Disney, CTO presso il Lincoln Memorial University: «Con l’adozione di Avaya Cloud Office è come se avessimo fatto un salto di un decennio in termini di tecnologia e ha avuto un impatto importante sulla nostra attività. Prima usavamo più sistemi per attività come segreteria telefonica, SMS e fax. Essere in grado di collegare tutto grazie ad Avaya Cloud Office ci ha permesso di liberarci dei costi di gestione e anche di rendere la nostra giornata lavorativa molto più semplice. È fantastico avere un app che possiamo utilizzare sul nostro cellulare personale per chiamare, inviare messaggi di testo, ascoltare i messaggi vocali di lavoro e partecipare alle riunioni da qualsiasi luogo. Questo ha aumentato la nostra capacità di essere reattivi e mobili, qualità fondamentali in questo periodo per assicurare un servizio ottimale a studenti, personale docente e amministrativo».

Secondo Dennis Kozak, SVP, Global Channel Sales, Avaya: «Avaya Cloud Office continua a generare un significativo ritorno sull’investimento per i nostri clienti, che apprezzano la flessibilità e l’affidabilità fornita dalla soluzione. Il 71% dei decisori IT segnala un’adozione più rapida delle nuove tecnologie nella propria azienda, questo perché Avaya Cloud Office offre una soluzione UCaaS semplice e intuitiva in grado di semplificare le comunicazioni. Avaya Cloud Office consente alle organizzazioni di tutti i tipi, in tutto il mondo, di gestire rapidamente e senza problemi le comunicazioni su più dispositivi.

Avaya Cloud Office è stata recentemente premiata con l’Unified Communications Excellence Award nel 2020 e si è aggiudicata il riconoscimento come Communications Solution of the Year 2020 per aver consentito alle aziende di sfruttare le comunicazioni cloud per portare a termine la trasformazione digitale delle modalità di “engagement” dei dipendenti.

Inoltre, Digital.com ha selezionato Avaya Cloud Office tra i Best Business Phone Services of 2021 per le funzioni di chiamata e riunione, nonché per i piani di servizio, il modello di gestione delle apparecchiature a basso costo, il trunking SIP e il servizio di assistenza completo.

Il sito di review online ha anche incluso la soluzione Avaya tra i Best VOIP Phone Services of 2020 per la varietà di funzionalità disponibili in cloud.