Axis accelera la ricerca in ambito forense

Axis Communications ha annunciato la disponibilità, a livello globale, di tre integrazioni che sfruttano i metadati dei dispositivi Axis per consentire indagini in ambito forense in sistemi di gestione video di aziende partner, quali Milestone XProtect e Siemens Siveillance.

Ciascuna delle integrazioni semplifica la ricerca di oggetti o eventi in una scena, utilizzando i metadati inviati dai dispositivi Axis. Le autorità investigative possono estrapolare un singolo evento da archivi di filmati, riducendo il tempo di analisi da ore a minuti o secondi.

Le tre integrazioni per l’uso in ambito forense sono:

Le prime due offerte elencate sopra sono disponibili in tutto il mondo con AXIS Optimizer.

L’integrazione basata sul movimento consente la ricerca di registrazioni video in base a oggetti, persone ed eventi in movimento in una scena. È ideale per le indagini che iniziano con un numero minimo di dettagli noti, ad esempio quando l’unico dettaglio noto è il luogo di un evento.

L’integrazione della ricerca in ambito forense AXIS Optimizer basata sulla classificazione degli oggetti è adatta alle ricerche che coinvolgono una gamma più ampia di dettagli noti su oggetti o persone in una scena. Sulla base dei metadati generati all’interno delle telecamere Axis con unità di elaborazione basate su tecnologia deep learning, un gruppo di pixel può consentire la classificazione ulteriore di oggetti secondo tipi di descrizione o attributi più precisi. Per esempio: un tipo specifico di veicolo (auto, camion, bicicletta, ecc.).

L’offerta ONVIF Profil M è disponibile come integrazione nativa all’interno di Centralized Search per Milestone e Siemens Siveillance. Rilasciata nel giugno 2021, è basata su AXIS OS 10.6 ed è quindi supportata da un’ampia e crescente gamma di prodotti Axis. Consente lo streaming standardizzato di metadati e l’invio di eventi da applicazioni di analisi edge-based in un sistema di sorveglianza multi-vendor che rappresenta il meglio della categoria.