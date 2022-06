BenQ conquista il mercato dei videoproiettori 4K e full HD

BenQ ha conquistato nel primo trimestre 2022 il primo posto nel mercato dei videoproiettori 4K e full HD. Secondo il report trimestrale di Futuresource Consulting, BenQ ha raggiunto la leadership di mercato per volumi di vendita in Europa, ottenendo la quota del 23.42% nel 4K e del 24.5% nel full HD.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Steve Chu, Presidente di BenQ Europe: «Anche se le misure contro la pandemia continuano a evolvere in tutto il mondo, le abitudini dei consumatori legate all’entertainment visivo sono cambiate. Sempre più persone infatti utilizzano i prodotti di home entertainment per seguire lo sport, guardare i film e giocare ai videogiochi. È cresciuta quindi la domanda di dispositivi che si distinguono per immagini sempre più vivide, elevata definizione cromatica e flessibilità di configurazione».

Nel mercato dei proiettori 4K, BenQ è presente nei segmenti Home Cinema, Home Entertainment, videogiochi, Laser TV e proiettori smart con Android TV. Tutti i modelli offrono una definizione true 4K con 8,3 milioni di pixel. Tra i modelli di Laser TV, il V7000i e il V7050i, con lo schermo di proiezione ALRS01, hanno vinto il premio EISA come “Migliori prodotti 2021-2022”. Anche nel segmento full HD BenQ ha ricevuto dei premi nel settore Business, Home Cinema, Home Entertainment, videogiochi e Proiettori Smart con Android™TV.

Il nuovo ricercatissimo proiettore gaming X3000i è un perfetto esempio del livello di innovazione e qualità che BenQ è in grado di infondere ai propri prodotti. Infatti, è il primo videoproiettore true 4K LED Immersive Gaming con 4ms e 240Hz di Low Input Lag e il 100% di definizione DCI-P3 CinematicColor™. Nel segmento full HD sono disponibili i videoproiettori gaming TH585P e TH685P. Dotati di una luminosità di 3500 ANSI Lumens per utilizzo in ambienti illuminati, basso input lag ed esclusive funzionalità di gioco, sono ormai diventati uno standard nel settore gaming anche grazie alla convenienza dei prezzi.