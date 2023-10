Le novità Brother danno uno sprint alla stampa B2B

Efficienza, sicurezza, robustezza e sostenibilità: sono queste le quattro parole d’ordine che accomunano gli ultimi annunci di Brother, che in un incontro con la stampa a Milano, ha presentato le novità nella sua già ricca gamma di stampanti, multifunzione e stampanti per etichette per le imprese.

Concetti che da sempre sono al cuore della proposta Brother ma che ora escono ulteriormente rafforzati nelle nuove proposte.

Stampa laser monocromatica: Brother LL6410DNRE1 e MFCL6910DNRE1

Partiamo da un’analisi della nuova offerta per la stampa laser monocromatica, dove spiccano i modelli top di gamma HLL6410DNRE1 e MFCL6910DNRE1, che si contraddistinguono per la loro velocità di stampa ma anche per la scansione di livello professionale, la facilità d’uso e come dicevamo la sicurezza.

Ideali per ambienti SoHo e SMB, sono progettate per migliorare la produttività e l’efficienza delle aziende di qualsiasi dimensione, le nuove stampanti laser monocromatiche Brother assicurano la stampa di elevati volumi di documenti nel minor tempo possibile: con una velocità di stampa fino a 50 ppm (pagine al minuto) e una velocità di uscita della prima stampa inferiore a 6,7 secondi, consentono ai professionisti di lavorare in maniera agile senza dover attendere troppo a lungo i loro documenti.

Il modello multifunzione “all in one” MFCL6910DNRE1 aggiunge poi alla velocità di stampa la funzione di scansione fronte-retro di livello professionale: grazie alla velocità di scansione a passaggio singolo su due lati fino a 100 ipm (immagini al minuto), è possibile trasformare facilmente i documenti cartacei in file digitali, in modo preciso, chiaro e veloce.

Queste macchine, progettate per durare nel tempo, garantiscono affidabilità a lungo termine e costi di manutenzione estremamente ridotti. L’introduzione di materiali di consumo a rendimento elevato, come il toner in grado di stampare fino a 25.000 pagine, riduce al minimo la necessità di sostituzioni frequenti ed è completata da opzioni flessibili di gestione della carta per le diverse esigenze aziendali.

Sicurezza e sostenibilità al centro

Per stare al passo con la legislazione, in continua evoluzione in materia di privacy e sicurezza dei dati, queste nuove stampanti si avvalgono di un triplice livello di sicurezza per dispositivi, reti e documenti che viene verificato tramite una certificazione esterna che offre maggiore tranquillità e garantisce che l’integrità dei dati venga preservata, in ogni fase.

Il dispositivo protegge infatti l’azienda riducendone la superficie di attacco tramite: limitazione dell’accesso utente, limitazione dei privilegi a livello di dispositivo e mantenimento dell’integrità del dispositivo. Inoltre, la rete è protetta da funzioni flessibili e strumenti di gestione standard del settore che includono: protezione dalle intrusioni, connessione sicura, comunicazione crittografata sicura, facile gestione e configurazione del profilo di sicurezza e controllo dei dispositivi. Per quanto riguarda i documenti, questi sono protetti tramite crittografia, protezione dell’archiviazione e soluzioni di stampa sicura che includono anche l’integrazione con soluzioni di terze parti, tra i quali i partner di fiducia Kofax e YSoft, che offrendo ai professionisti una flessibilità completa nella gestione aggiungono un ulteriore livello di sicurezza e di controllo dei documenti.

Con la nuova gamma viene offerto anche il servizio di stampa gestita (MPS) di Brother, la soluzione “At your side” che consente ai professionisti di ridurre il tempo dedicato alla gestione delle stampanti, risparmiando sui costi e aumentando la produttività.

Questa gamma supporta inoltre l’iniziativa di Brother “zero-waste-to-landfill” (zero rifiuti rilasciati nell’ambiente) che attraverso i suoi impianti di rigenerazione in Europa riesce a ridurre l’impatto ambientale attraverso un processo di riciclo di toner e riutilizzo dei componenti delle stampanti.

Stampanti LED a colori: Brother lancia 4 nuovi device

Passando alla nuova gamma di stampanti LED a colori: comprende 4 dispositivi wireless multifunzione (MFC-L8390CDW, MFC-L8340CDW, HL-L8240CDW e HL-L8230CDW) dall’ingombro ridotto (che quindi garantiscono risultati professionali anche in ambienti piccoli come il singolo punto vendita), silenziosi, efficienti e dotati di una suite flessibile di funzionalità per la gestione documentale, oltre ad importanti soluzioni di sicurezza.

Le nuove stampanti multifunzione a colori di Brother, professionali e compatte, uniscono la stampa di qualità con la possibilità di organizzare al meglio lo spazio in ufficio: ogni componente è stato infatti ottimizzato per ridurre al minimo le dimensioni del dispositivo, senza comprometterne le prestazioni.

Progettate per stampare in maniera continuativa, le nuove macchine sono incredibilmente silenziose e garantiscono una velocità di stampa fino al 25% superiore rispetto alla generazione precedente. L’accesso semplificato alla carta e ai vassoi opzionali soddisfa appieno le esigenze delle aziende con elevati volumi di stampa, così gli utilizzatori possono concentrarsi sulla propria attività, senza interruzioni.

Anche in questo caso sono tre i livelli di sicurezza che garantiscono i nuovi device: hardware, rete e documento, con la possibilità di aggiungere una serie di ulteriori funzioni che possono essere personalizzate per proteggere ancora di più le aziende.

A queste funzionalità Brother ha aggiunto un ulteriore livello di sicurezza: tutti i modelli si integrano perfettamente con le soluzioni Brother e con quelle di terze parti, tra i quali i partner leader del settore Kofax e YSoft che offrono una flessibilità completa nella gestione, nella sicurezza e nel controllo dei documenti.

Anche con la nuova gamma di stampanti LED a colori viene offerto il servizio di stampa gestita (MPS) di Brother.

Stampanti per etichette: la serie RJ e la serie TD

Le nuove stampanti per etichette Brother comprendono la nuova serie di dispositivi portatili della serie RJ e nuove stampanti per etichette desktop della gamma TD.

Brother RJ: portabili e rugged

La nuova gamma di stampanti portatili RJ di Brother con tecnologia di stampa termica diretta consente infatti di creare e modificare etichette e ricevute in qualsiasi luogo e con grandi possibilità di personalizzazione.

Le stampanti portatili RJ offrono grandi vantaggi per tutti i professionisti che hanno bisogno di produrre in mobilità documenti, ricevute, offerte, avvisi, contratti e fatture: con le nuove stampanti RJ si possono creare documenti professionali ovunque e per ogni necessità!

Le stampanti portatili Brother sono pensate anche per gli agenti di commercio, e per tutte quelle professioni nelle quali non si può utilizzare una stampante fissa come per gli agenti delle forze dell’ordine e i responsabili della sicurezza stradale per la stampa di contravvenzioni, l’emissione dei biglietti nei parcheggi, la stampa di multe per eccesso di velocità o per l’abbandono di rifiuti. Inoltre, le stampanti portatili RJ sono utilissime anche nell’e-commerce, perché aumentano l’efficienza nel processare gli ordini.

Le soluzioni portatili della gamma RJ comprendono numerosi modelli per la stampa di etichette da 2 pollici (54 mm), da 3 pollici (72 mm) e 4 pollici (104 mm). La velocità di stampa elevata fino a 152 mm/se, a seconda del modello, si combina con una stampa di qualità ad una risoluzione di 203 dpi. Sono inoltre supportati i più comuni linguaggi di comando delle stampanti come ZPL2, ESC-POS ed EPL.

Infine, tutti i dispositivi della gamma RJ possono definirsi rugged perché sono adatti anche per gli ambienti di lavoro più difficili: hanno superato i test anti-caduta fino a 2,5 m e ottenuto la certificazione IP54.

Brother TD

Le nuove stampanti per etichette desktop della gamma TD soddisfano le esigenze di qualsiasi ambiente lavorativo – vendita al dettaglio, trasporti e logistica e assistenza sanitaria – con la possibilità di stampare etichette professionali fino a 4 pollici di larghezza sia attraverso la tecnologia di stampa termica diretta (Brother serie TD-D) per applicazioni che richiedono etichette economiche in bianco e nero, sia con quella a trasferimento termico (Brother serie TD-T) per la stampa di etichette di diverse tipologie, anche a lunga durata.

La tecnologia di stampa termica diretta utilizza rotoli di carta termosensibile e una testina di stampa termica, senza la necessità di inchiostro o toner. Per questo, è possibile creare etichette a basso costo e in volumi elevati, da utilizzare per applicazioni di minore durata. Tra i vantaggi della stampa termica diretta troviamo la semplicità e il costo contenuto. Queste etichette vengono utilizzate per piccoli lavori di etichettatura: nel settore della logistica per spedizioni che non richiedono un lungo transito; nell’assistenza sanitaria per l’identificazione dei pazienti, nel settore alimentare per etichettare i prodotti deperibili, o per etichettare documenti da archiviare in faldoni, raccoglitori o cartelle. La tecnologia a trasferimento termico assicura una stampa nitida e di lunga durata attraverso un processo in cui l’inchiostro viene assorbito nell’etichetta: è ideale per applicazioni che richiedono la stampa di etichette robuste e più resistenti come nel settore alimentare e sanitario in cui è necessario che alimenti, test o campioni siano conservati ad una certa temperatura. Uno dei grandi vantaggi della tecnologia a trasferimento termico è proprio la maggior durata e la resistenza delle etichette a temperature estreme, attrito, agenti atmosferici, acqua, sostanze chimiche e luce solare. Anche nella logistica, per le spedizioni soggette ad un lungo periodo di transito o che sono conservate all’aperto, l’utilizzo di questa tecnologia renderà l’etichetta molto più resistente. Questa tecnologia di stampa è più versatile poiché il nastro può essere di diversi colori. Le stampanti desktop di etichette della gamma TD funzionano ad alta velocità con una risoluzione di stampa fino a 300 dpi e si collegano facilmente a tutti i dispositivi mobili tramite Bluetooth e Wireless. Il software supporta la stampa di codici a barre, la personalizzazione dei caratteri per evidenziare in modo esteticamente accattivante parole specifiche e consente di importare elementi grafici e formati date per una soluzione realmente personalizzata. Inoltre, offrono una maggior efficienza operativa con facilità d’uso e continuità di stampa in combinazione con una perfetta integrazione: grazie al supporto di un’ampia gamma di linguaggi e comandi di stampa, tra cui l’emulazione ZPL II, è possibile integrare perfettamente le stampanti TD all’interno dei sistemi di vecchia generazione preesistenti.

Un altro grande vantaggio di questa gamma è la tecnologia RFID integrata che consente di stampare etichette contenenti tag tracciabili per individuare la posizione in tempo reale dei beni aumentando la sicurezza, riducendo il numero di quelli smarriti o rubati e semplificando i processi lavorativi. Inoltre, la tecnologia RFID può essere utilizzata per il monitoraggio dei prodotti, delle spedizioni, dei campioni, per il back office e la gestione delle scorte.

EcoPro di Brother: il nuovo servizio in abbonamento

Brother ha annunciato anche il lancio del nuovo servizio EcoPro, un abbonamento mensile per inchiostro e toner pensato per chi stampa da casa, per piccoli uffici, liberi professionisti e micro imprese. EcoPro, pensato per ridurre i costi di stampa, consente agli utenti di pagare una quota mensile che copre il costo di acquisto di inchiostro e toner con consegne automatiche direttamente al proprio domicilio.

“Il progresso tecnologico ha portato ad un cambiamento significativo nel rapporto tra le persone e i prodotti che utilizzano e questo si traduce spesso in un maggiore desiderio di efficienza. Dal lavoro in smart working ai compiti, negli ultimi due anni l’aumento della necessità di stampare da casa ha reso le stampanti più importanti che mai – spiega Giuseppina Annese, Senior Product Specialist Mktg – Tuttavia, la seccatura di ordinare e poi aspettare le cartucce si è rivelato un aspetto gravoso e scomodo. Proprio per evitare ai nostri clienti questo problema, abbiamo ideato EcoPro”.

L’abbonamento a EcoPro di Brother, oltre alla convenienza e alla qualità, offre un grande vantaggio: il servizio garantisce non solo grande risparmio in termini di costi di stampa, ma anche la tranquillità e la sicurezza che l’esclusiva garanzia di riparazione assicura. In caso di guasto, la garanzia EcoPro copre infatti gli interventi sulla stampante per l’intera durata dell’abbonamento, senza costi aggiuntivi.

“Siamo davvero entusiasti di EcoPro. Siamo così sicuri della validità di questo servizio, in termini di risparmio di costi e di tempo, che non abbiamo previsto l’obbligatorietà per l’utente di sottoscrivere un abbonamento di durata minima. Ma non si tratta solo di ridurre i costi di inchiostro o toner – aggiunge Giuseppina Annese – Sappiamo che un malfunzionamento imprevisto della stampante può significare, per un piccolo imprenditore o un utente domestico, una riparazione costosa, quindi abbiamo voluto eliminare anche questa preoccupazione. Semplicemente, EcoPro di Brother offre agli utenti il modo più conveniente di stampare”.

Il nuovo EcoPro di Brother è stato pensato per soddisfare le esigenze degli utenti domestici e dei piccoli uffici che, sempre più spesso, cercano soluzioni innovative per ottimizzare la loro vita quotidiana.

Multifunzione per grandi formati per infinite possibilità di stampa

Brother ha infine presentato la nuova stampante multifunzione wireless a getto d’inchiostro MFC-J6959DW, con funzionalità di stampa di grande formato. È un dispositivo professionale che soddisfa tutte le esigenze di stampa e scansione in formato A4 e A3 con la possibilità di stampare anche il materiale promozionale. Progettata per le piccole e medie imprese che hanno l’esigenza di stampare striscioni, poster, foto panoramiche e cartellonistica promozionale e poi di tagliarli alla lunghezza desiderata grazie alla taglierina automatica in dotazione.

Ideata per stampe di grandi dimensioni in formato orizzontale e banner lunghi fino a 2,7 metri, l’ultima stampante Brother MFC-J6959DW offre una serie di funzionalità avanzate: è in grado non solo di stampare rotoli di carta in stile wallpaper, ma anche di stampare con finiture professionali senza bordi e di tagliare automaticamente documenti della lunghezza desiderata, offrendo agli utenti un prodotto “finito”.

Grazie al suo design compatto, la nuova multifunzione di Brother può essere posizionata ovunque in ufficio. Inoltre, l’esclusivo vassoio per la carta consente di riporre i rotoli in modo ordinato all’interno del dispositivo, mantenendo gli spazi di lavoro organizzati e liberi da ingombri. Quando non si stampa su carta in rotoli, è sufficiente inserire i fogli di carta A4 – fino a 500 – nel vassoio inferiore, in modo da non dover dedicare tanto tempo a ricaricare il vassoio della carta e potersi concentrare sul lavoro. Il vassoio multifunzione da 100 fogli consente di utilizzare opzioni versatili per supporti fino a 220 g/m², mentre l’alimentatore automatico di documenti da 50 fogli supporta la stampa e la scansione fino al formato A3.

Brother ridefinisce la tecnologia di stampa grazie al chip di stampa brevettato MAXIDRIVE: le goccioline di inchiostro vengono espulse in una pellicola spessa 40 micrometri, generando una pressione che attraversa 1680 ugelli attraverso un singolo chip di stampa, per una stampa di precisione ultra veloce e durevole.

Il modello MFC-J6959DW è progettato per le aziende che richiedono una stampante A3 All-in-One a basso consumo energetico. Il tempo di stampa della prima pagina è inferiore a 5 secondi e la velocità di stampa arriva fino a 30 ipm, il tutto senza compromettere la qualità di stampa.

La stampante MFC-J6959DW garantisce risultati professionali di alta qualità a PMI, rivenditori, piccoli stampatori e fotografi che desiderano investire in una stampante di grande formato.