BenQ RP03 fa l’apprendimento più sano

BenQ, specialista nelle tecnologie digitali di visualizzazione delle immagini, ha presentato i display interattivi della serie RP03. I nuovi dispositivi sono dotati di audio Dolby Digital Plus e della tecnologia ClassroomCare, che include superfici resistenti ai germi, uno ionizzatore d’aria e protezione dalla luce blu certificata Eyesafe.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Conway Lee, Presidente di BenQ Corporation: «Consapevoli delle esigenze sempre più stringenti da parte delle scuole di potere disporre di ambienti di apprendimento sicuri, abbiamo progettato la nuova serie RP03 con una priorità: salvaguardare la salute di studenti e docenti».

BenQ serie RP03: tecnologia didattica innovativa

Le innovazioni didattiche della Serie RP03 comprendono il processore più potente mai utilizzato nei display interattivi BenQ, che aiuta gli insegnanti a rendere le lezioni ancora più coinvolgenti. Inoltre, i display RP03 sono equipaggiati con un display 4K UHD multitouch a 40 tocchi e un audio di qualità cinematografica, grazie ai doppi altoparlanti da 16W e a un subwoofer da 16W, potenziati dalla più recente tecnologia Dolby Digital Plus surroundsound.

Multi Windows, un’altra nuova funzione dell’RP03, consente di avviare contemporaneamente più applicazioni, sorgenti e sistemi operativi per supportare la didattica ibrida e collaborativa.

Strumenti di apprendimento già inclusi, come EZWrite 6 con integrazione in Google Classroom e l’app educativa Kahoot!, possono essere affiancati sullo schermo a videoconferenze, browser web e qualsiasi contenuto proveniente da un PC OPS slot-in opzionale o dal software di condivisione dello schermo InstaShare. Tecnologia ClassroomCare Riconosciuti dal TÜV Rheinland per l’efficacia del 99,9% contro gli agenti patogeni più comuni, i display interattivi BenQ RP03 impiegano particelle di argento nano-ionico sul touchscreen, sulle porte anteriori, sulle penne stilo e sul telecomando per proteggere studenti e insegnanti in tutti i punti di contatto. I display interattivi RP03 sono inoltre dotati di sensori di qualità dell’aria che monitorano i livelli di anidride carbonica (CO2), formaldeide (CH2O), composti organici volatili (TVOC) e particolato (PM2,5 e PM10) nelle aule, rilasciando automaticamente ioni negativi per ridurre l’inquinamento.

In combinazione con OPS TEY21B, i sensori dell’RP03 possono anche sincronizzarsi con i sistemi HVAC e altri dispositivi tramite Azure IoT per mantenere l’aria pulita. Grazie alle esclusive tecnologie antiriflesso, antisfarfallio e low-blue-light di ClassroomCare, i display interattivi RP03 riducono l’emissione della luce blu con una soluzione hardware e non più software, diventando il primo display interattivo al mondo a ottenere la certificazione Eyesafe Vision Health Advisory Board.

Per facilitare l’apprendimento a distanza, i display interattivi RP03 includono una porta per fotocamera dedicata e un array di otto microfoni con cancellazione dell’eco e riduzione del rumore, oltre a porte multiple sul pannello frontale (USB-C, HDMI, touch/HID) e accesso NFC con un solo tocco.

I docenti e il personale IT potranno inoltre beneficiare del BenQ AMS (Account Management System) per un rapido accesso ai propri profili personalizzati basati sul cloud, di X-Sign Broadcast per la programmazione e l’invio di notifiche e della DMS (Device Management Solution) per la gestione e l’aggiornamento dei display da remoto.