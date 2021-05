BTicino presenta Classe 300EOS with Netatmo, un rivoluzionario videocitofono connesso che, già dal nome, Evolution Of Smart, vuole rappresentare un passo ulteriore nelle soluzioni per la casa connessa che BTicino ha sviluppato in questi anni. Il Classe 300EOS with Netatmo è infatti il primo videocitofono con Amazon Alexa integrato e completamente gestibile, oltre che con la App, anche tramite comandi vocali.

Grazie a questa caratteristica tecnologia unica, che unisce tutte le funzioni di un videocitofono alle potenzialità del controllo vocale, anche l’esperienza di uso è completamente rinnovata. Il nuovo videocitofono BTicino permette infatti di gestire tutte le funzioni tradizionali di videocitofonia (ad es. l’apertura di un cancello) attraverso i comandi vocali e di sfruttare in pieno tutte le altre numerose funzioni di Amazon Alexa integrato con un impianto BTicino, ad esempio il controllo di luci, prese e tapparelle. Il videocitofono diventa così il centro di controllo della propria casa smart. E per una ulteriore espansione è possibile gestire anche i dispositivi dell’offerta sicurezza Netatmo (es. telecamere wi-fi), realizzando un semplice sistema di sicurezza Smart.

“Stiamo investendo sempre più risorse per proporre al mercato un’offerta smart ampia e evoluta – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di BTicino, Franco Villani -: anche attraverso progetti portati avanti con partner come Amazon. Si tratta di prodotti e soluzioni che aprono nuovi orizzonti perla nostra marca ed è nostro intento proseguire, come da tradizione dell’azienda, in questo percorso di innovazione”.

Appena insignito del prestigioso iF Design Award, il Classe 300EOS sarà disponibile sul mercato dal 21 maggio 2021, sia nella versione stand alone che nella versione Kit che prevede tutti i componenti per realizzare un piccolo impianto, compresa la telecamera da esterno Netatmo.